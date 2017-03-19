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Аэропорт: "радиоактивный" самолет имел все документы для полета

20.03.2017 16:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Самолет из Армении, на борту которого в Гомеле были выявлены радиоактивные вещества, имел все необходимые документы для полета и обслуживания в белорусском аэропорту, сообщили Sputnik в Гомельском аэропорту.

Аэропорт: "радиоактивный" самолет имел все документы для полета
© Фото: Александр Лычавко, TUTBY
Радиоактивные вещества найдены в Гомеле в самолете из Армении

Об инциденте с иностранным самолетом, на борту которого был обнаружен радиоактивный груз, стало известно в понедельник в ходе встречи президента Александра Лукашенко с руководством силового блока страны. Президент потребовал расследовать этот инцидента и отметил, что самолет следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран. 

"Самолет летел по заявке, все было оформлено, как положено, и мы приняли его на обслуживание", – сообщил Sputnik начальник службы сервиса аэропорта Гомель Анатолий Кирсанов. Он уточнил, что борт не был пассажирским.

Собеседник Sputnik пояснил, что в настоящее время Гомельский аэропорт является структурным подразделением предприятия "Белаэронавигация", регулярные рейсы он не принимает и не отправляет.

При этом Кирсанов не стал уточнять еще какие-либо подробности произошедшего, сославшись на правила безопасности. 

Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси Sputnik сообщили, что инцидент с "радиоактивным" самолетом произошел 19 марта в аэропорту в Гомеле. Непассажирское воздушное судно следовало транзитом через республику в Болгарию

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Борт был не пассажирским, заявка на выполнение полета и обслуживание в аэропорту была оформлена по всем правилам.

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