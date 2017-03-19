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Лукашенко: Беларусь не будет сворачивать военное сотрудничество с Россией
20.03.2017 16:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Минск не собирается сворачивать военное сотрудничество с Москвой. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, обсуждая предстоящие учения «Запад-2017», передает «МИР 24».
«Вопреки мнениям отдельных «экспертов», никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учения являются демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов. Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы - Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», - сказал Александр Лукашенко.
Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. В них
На учения
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Учения «Запад-2017» запланированы на 14-20 сентября, в них примут участие 13 тысяч сотрудников из обеих странх.
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