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Лукашенко: Беларусь не будет сворачивать военное сотрудничество с Россией

20.03.2017 16:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минск не собирается сворачивать военное сотрудничество с Москвой. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, обсуждая предстоящие учения «Запад-2017», передает «МИР 24».

«Вопреки мнениям отдельных «экспертов», никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учения являются демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов. Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы - Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», - сказал Александр Лукашенко.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. В них примут участие 13 тысяч человек из совместной группировки белорусских и российских военных. Как отметил президент Беларуси, мероприятие носит сугубо оборонительный характер и будет максимально открыто.

На учения пригласят также представителей НАТО.

 
Теги: Минск
 
 
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Учения «Запад-2017» запланированы на 14-20 сентября, в них примут участие 13 тысяч сотрудников из обеих странх.

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