|
В выходные в Гродно установлен рекорд по количеству безвизовых туристов
20.03.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно прошедшие выходные стали рекордными по количеству безвизовых туристов. В город приехало свыше 600 человек, сообщает БЕЛТА. Это рекордный показатель
«С наступление весны отмечаем рост количества туристов. Две последние субботы в составе туристических групп и индивидуальных туристов Гродно посещали по 350−400 иностранных туристов, воспользовавшихся правом безвизового въезда», — отмечает заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. С конца октября 2016 года Гродно и окрестности посетили свыше 5,8 тыс. безвизовых туристов. Большинство из них —
«Гродненское направление становится все популярней у литовских туристов. Все большую заинтересованность выражают и туроператоры из соседней страны. Для знакомства с потенциалом Гродно и окрестностей 25 и 26 марта организуем для руководителей туристических фирм и экскурсоводов из Литвы рекламный тур», — сказала Татьяна Лидяева.
В программе тура посещение всех городских музеев, как самых крупных, так и небольших, другие важные для туристов объекты. Аналогичные туры для представителей турфирм из-за рубежа планируется провести перед началом активного сезона не только по Гродно, но и по территории района, а также непосредственно по Августовскому каналу и окрестностям.
Безвизовый режим в парке «Августовский канал», включая Гродно и окрестности, действует с 26 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно прошедшие выходные стали рекордными по количеству безвизовых туристов - Гродно свыше 600 человек.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии