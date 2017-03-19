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В выходные в Гродно установлен рекорд по количеству безвизовых туристов

20.03.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно прошедшие выходные стали рекордными по количеству безвизовых туристов. В город приехало свыше 600 человек, сообщает БЕЛТА. Это рекордный показатель за все время действия безвизового режима, введенного для посещения областного центра и его окрестностей.


Фото: Ян Лелевич, TUT.BY

«С наступление весны отмечаем рост количества туристов. Две последние субботы в составе туристических групп и индивидуальных туристов Гродно посещали по 350−400 иностранных туристов, воспользовавшихся правом безвизового въезда», — отмечает заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. С конца октября 2016 года Гродно и окрестности посетили свыше 5,8 тыс. безвизовых туристов. Большинство из них — граждане Литвы. Также пользуются популярностью туристические поездки в Гродно у поляков, латвийцев и немцев. Всего же Гродно с начала действия безвизового режима посетили граждане 32 стран мира.

«Гродненское направление становится все популярней у литовских туристов. Все большую заинтересованность выражают и туроператоры из соседней страны. Для знакомства с потенциалом Гродно и окрестностей 25 и 26 марта организуем для руководителей туристических фирм и экскурсоводов из Литвы рекламный тур», — сказала Татьяна Лидяева.

В программе тура посещение всех городских музеев, как самых крупных, так и небольших, другие важные для туристов объекты. Аналогичные туры для представителей турфирм из-за рубежа планируется провести перед началом активного сезона не только по Гродно, но и по территории района, а также непосредственно по Августовскому каналу и окрестностям.

Безвизовый режим в парке «Августовский канал», включая Гродно и окрестности, действует с 26 октября. Без визы гости могут въехать на срок до 5 дней на территорию парка и прилегающие населенные пункты Гожского, Коптевского, Одельского, Подлабенского, Сопоцкинского сельских советов Гродненского района и город Гродно.-

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В Гродно прошедшие выходные стали рекордными по количеству безвизовых туристов - Гродно свыше 600 человек.

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