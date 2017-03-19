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Груз на транзитном самолете в Беларуси превысил радиационный фон в 250 раз

20.03.2017 17:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Гомеле на транзитном грузовом самолете обнаружен груз, который превысил радиационный фон в 250 раз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олега Ляшука.

Самолет следует из Армении в Болгарию, а затем в Хорватию через Беларусь. В авиационный пункт пропуска «Гомель» он прибыл 19 марта в 12:30.

«На транспортном средстве был обнаружен груз, представляющий собой ящик, на котором было обозначение ионизирующего источника. Были вызваны сотрудники Гомельской пограничной группы, занимающиеся радиационно-химической разведкой, сотрудники Гомельского управления МЧС», - рассказал Олег Ляшук.

После необходимых проверок груз был пропущен через государственную границу Беларуси.

 
Теги: Гомель
 
 
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После необходимых проверок груз был пропущен через государственную границу Беларуси.

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