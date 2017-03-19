В Гомеле на транзитном грузовом самолете обнаружен груз, который превысил радиационный фон в 250 раз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олега Ляшука.

Самолет следует из Армении в Болгарию, а затем в Хорватию через Беларусь. В авиационный пункт пропуска «Гомель» он прибыл 19 марта в 12:30.

«На транспортном средстве был обнаружен груз, представляющий собой ящик, на котором было обозначение ионизирующего источника. Были вызваны сотрудники Гомельской пограничной группы, занимающиеся радиационно-химической разведкой, сотрудники Гомельского управления МЧС», - рассказал Олег Ляшук.

После необходимых проверок груз был пропущен через государственную границу Беларуси.