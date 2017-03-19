﻿ Пограничники минского аэропорта не пустили в Беларусь японца из "черного списка". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пограничники минского аэропорта не пустили в Беларусь японца из "черного списка"

20.03.2017 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 19 марта во время пограничного контроля пассажиров рейса «Киев — Минск» внимание проверяющих привлек 47-летний гражданин Японии. Оказалось, мужчина находится в списке людей, которым въезд на территорию Беларуси закрыт или нежелателен. Подробности сообщает Госпогранкомитет.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Отметки в паспорте иностранца свидетельствовали о том, что он находился в Украине, Ираке во время проведения в странах боевых действий.

«Кроме того, анализ открытых источников информации показал, что гражданин Японии задерживался на территории Ирака по подозрению в причастности к деятельности террористической организации Исламское государство в октябре 2016 года», — рассказали в ГПК.

Мужчину через границу Беларуси не пропустили.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее мужчина задерживался на территории Ирака по подозрению в причастности к деятельности террористической организации Исламское государство в октябре 2016 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Груз на транзитном самолете в Беларуси превысил радиационный фон в 250 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика