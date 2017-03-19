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Пограничники минского аэропорта не пустили в Беларусь японца из "черного списка"
20.03.2017 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 19 марта во время пограничного контроля пассажиров рейса «Киев — Минск» внимание проверяющих привлек 47-летний гражданин Японии. Оказалось, мужчина находится в списке людей, которым въезд на территорию Беларуси закрыт или нежелателен. Подробности
Отметки в паспорте иностранца свидетельствовали о том, что он находился в Украине, Ираке во время проведения в странах боевых действий.
«Кроме того, анализ открытых источников информации показал, что гражданин Японии задерживался на территории Ирака по подозрению в причастности к деятельности террористической организации Исламское государство в октябре 2016 года», — рассказали в ГПК.
Мужчину через границу Беларуси не пропустили.
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Ранее мужчина задерживался на территории Ирака по подозрению в причастности к деятельности террористической организации Исламское государство в октябре 2016 года.
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