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В Дрибинском районе на 25 марта объявили субботник

20.03.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Субботник пройдет в Дрибинском районе 25 марта, сообщает газета «Савецкая вёска». Сотрудники предприятий будут убирать закрепленные за ними территории. Чиновники просят подключиться к наведению порядка всех жителей района.

Власти просят всех жителей частных домов убрать сухие траву и кустарник вокруг их подворий, побелить деревья, по необходимости отремонтировать и подкрасить заборы.

Чиновники напоминают о том, что необходимо освободить земли общего пользования от строительных материалов, дров, соломы, неработающего транспорта.

 
 
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Чиновники надеются, что к уборке подключатся все жители частных домов: уберут сухие траву и кусты, побелят деревья.

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