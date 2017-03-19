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В Дрибинском районе на 25 марта объявили субботник
20.03.2017 18:32 — Новости Общества | Tut.by
Субботник пройдет в Дрибинском районе 25 марта, сообщает газета
Власти просят всех жителей частных домов убрать сухие траву и кустарник вокруг их подворий, побелить деревья, по необходимости отремонтировать и подкрасить заборы.
Чиновники напоминают о том, что необходимо освободить земли общего пользования от строительных материалов, дров, соломы, неработающего транспорта.
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Чиновники надеются, что к уборке подключатся все жители частных домов: уберут сухие траву и кусты, побелят деревья.
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