Субботник пройдет в Дрибинском районе 25 марта, сообщает газета «Савецкая вёска». Сотрудники предприятий будут убирать закрепленные за ними территории. Чиновники просят подключиться к наведению порядка всех жителей района.

Власти просят всех жителей частных домов убрать сухие траву и кустарник вокруг их подворий, побелить деревья, по необходимости отремонтировать и подкрасить заборы.

Чиновники напоминают о том, что необходимо освободить земли общего пользования от строительных материалов, дров, соломы, неработающего транспорта.