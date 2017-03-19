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Груз, превышающий радиационный фон в 250 раз, обнаружили пограничники в гомельском аэропорту

20.03.2017 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В гомельском аэропорту 19 марта представители таможни и пограничной службы при осмотре транзитного самолета, следовавшего из Армении, обнаружили груз с превышением радиационного фона в 250 раз. Об этом сообщает Госпогранкомитет республики.


Как сообщается, Ан-12 совершил посадку в 12.30. Через нашу страну он следовал транзитом из Армении в Болгарию и далее в Хорватию.

В ходе осмотра воздушного судна был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения.

В аэропорт были вызваны мобильная группа радиационной и химической безопасности Гомельской пограничной группы и сотрудники МЧС, которыми был осуществлен радиационный контроль перемещаемого груза.

В результате замеров уровень радиационного фона показал превышение допустимого значения примерно в 250 раз.


В ходе изучения компетентными органами представленных сопроводительных документов на груз и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза транзитом через территорию Республики Беларусь, было принято решение о пропуске воздушного судна с грузом через государственную границу.

Об этом инциденте сегодня, напомним, сообщил Александр Лукашенко. Он перечислил несколько инцидентов, которые за короткое время произошли на белорусской границе и дал указание доложить ему о результатах расследования.

«Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — резюмировал глава государства.

 
 
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В ходе изучения компетентными органами представленных сопроводительных документов на груз и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения...

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