В гомельском аэропорту 19 марта представители таможни и пограничной службы при осмотре транзитного самолета, следовавшего из Армении, обнаружили груз с превышением радиационного фона в 250 раз. Об этом сообщает Госпогранкомитет республики .





Как сообщается, Ан-12 совершил посадку в 12.30. Через нашу страну он следовал транзитом из Армении в Болгарию и далее в Хорватию.

В ходе осмотра воздушного судна был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения.

В аэропорт были вызваны мобильная группа радиационной и химической безопасности Гомельской пограничной группы и сотрудники МЧС, которыми был осуществлен радиационный контроль перемещаемого груза.

В результате замеров уровень радиационного фона показал превышение допустимого значения примерно в 250 раз.





В ходе изучения компетентными органами представленных сопроводительных документов на груз и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза транзитом через территорию Республики Беларусь, было принято решение о пропуске воздушного судна с грузом через государственную границу.

Об этом инциденте сегодня, напомним, сообщил Александр Лукашенко. Он перечислил несколько инцидентов , которые за короткое время произошли на белорусской границе и дал указание доложить ему о результатах расследования.

«Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — резюмировал глава государства.