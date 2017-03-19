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Лукашенко: Минск должен быть примером для всей страны

20.03.2017 19:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минск должен быть примером для всей страны. Такую задачу поставил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, назначая новых заместителей председателя столичного горисполкома, передает «МИР 24».

«Надо качество жизни людей улучшить. Сделайте, пожалуйста, это. Я больше от вас не требую. Решите пока три эти задачи: зарплата, занятость людей и цены. Это сейчас больше всего волнует людей. Все остальные задачи мы решим. Их просто не будет, других задач. Мы должны выстоять и доказать всем, что модель социального государства - это оптимальная модель для безопасного и нормально развивающегося государства», - сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, вместе с повышением зарплат должны расти производительность труда и объемов производства. Кроме того, Лукашенко поручил заняться формированием тарифов на услуги ЖКХ.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси поставил три задачи - зарплата, занятость и цены - перед новыми заместителями председателя Минского горисполкома.

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