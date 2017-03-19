Минск должен быть примером для всей страны. Такую задачу поставил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, назначая новых заместителей председателя столичного горисполкома, передает «МИР 24».

«Надо качество жизни людей улучшить. Сделайте, пожалуйста, это. Я больше от вас не требую. Решите пока три эти задачи: зарплата, занятость людей и цены. Это сейчас больше всего волнует людей. Все остальные задачи мы решим. Их просто не будет, других задач. Мы должны выстоять и доказать всем, что модель социального государства - это оптимальная модель для безопасного и нормально развивающегося государства», - сказал глава государства.