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Внедорожник из Украины снес шлагбаум на границе Беларуси
20.03.2017 21:30 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси пресекли попытку прорыва государственной границы. Внедорожник из Украины на полной скорости снес шлагбаум и попытался попасть на территорию страны.
«Управлением СК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333 п. 1 УК РБ. Незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», - сказал начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович.
Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.
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