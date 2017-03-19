В Беларуси пресекли попытку прорыва государственной границы. Внедорожник из Украины на полной скорости снес шлагбаум и попытался попасть на территорию страны. Пограничники смогли остановить автомобиль, только применив оружие. Задержаны двое, третий пассажир разыскивается. В машине обнаружили пистолет, патроны, гранаты и детонаторы, передает «МИР 24».

«Управлением СК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333 п. 1 УК РБ. Незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», - сказал начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь Сергей Кабакович.

Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.