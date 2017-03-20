По факту ночного прорыва через белорусскую границу возбуждено уголовное дело. В задержанном авто марки Jeep пограничники обнаружили целый арсенал оружия, в том числе ручные гранаты и пластид. Такие подробности прозвучали в эфире телеканала «Беларусь 1» .



Момент прорыва в пункте пропуска «Александровка». Фото: ГПК

Попытка прорыва через государственную границу с Украиной в районе пункта пропуска «Александровка» была предпринята , напомним, в ночь на 20 марта.

Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», в авто, остановленном пограничниками с применением оружия, обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластид и самодельное взрывное устройство. (Первоначально Госпогранкомитет сообщал, что в машине находились пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами».)

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333 прим.1 УК Беларуси, а это незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», — рассказал в эфире телеканала начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.



Фото: sk.gov.by

Как уже сообщалось, задержаны два человека, их личности устанавливаются. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный — пустым оказалось водительское место. Сейчас этого человека ищут.

В эфире телеканала также сообщили, что этот автомобиль ранее покидал Беларусь через этот же погранпереход, однако заезжал ли он в Украину — неизвестно.

Ранее украинская сторона заявила, что автомобиль, который якобы пытался прорваться через государственную границу Беларуси неподалеку от белорусского пункта пропуска «Александровка», не пересекал государственную границу Украины.