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"Электродетонаторы, гранаты, пластид". БТ рассказало подробности о ночном прорыве через границу

20.03.2017 22:50 — Новости Общества | Tut.by  
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По факту ночного прорыва через белорусскую границу возбуждено уголовное дело. В задержанном авто марки Jeep пограничники обнаружили целый арсенал оружия, в том числе ручные гранаты и пластид. Такие подробности прозвучали в эфире телеканала «Беларусь 1».


Момент прорыва в пункте пропуска «Александровка». Фото: ГПК

Попытка прорыва через государственную границу с Украиной в районе пункта пропуска «Александровка» была предпринята, напомним, в ночь на 20 марта.

Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», в авто, остановленном пограничниками с применением оружия, обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластид и самодельное взрывное устройство. (Первоначально Госпогранкомитет сообщал, что в машине находились пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также «предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами».)

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333 прим.1 УК Беларуси, а это незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», — рассказал в эфире телеканала начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.


Фото: sk.gov.by

Как уже сообщалось, задержаны два человека, их личности устанавливаются. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный — пустым оказалось водительское место. Сейчас этого человека ищут.

В эфире телеканала также сообщили, что этот автомобиль ранее покидал Беларусь через этот же погранпереход, однако заезжал ли он в Украину — неизвестно.

Ранее украинская сторона заявила, что автомобиль, который якобы пытался прорваться через государственную границу Беларуси неподалеку от белорусского пункта пропуска «Александровка», не пересекал государственную границу Украины.

 
 
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