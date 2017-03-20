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Поздравление министра обороны Республики Беларусь ветеранов и военнослужащих 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады с 75‑летним юбилеем
20.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Уважаемые товарищи!
21 марта исполняется 75 лет 120‑й отдельной гвардейской механизированной Рогачевской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова бригаде имени Верховного Совета Белорусской ССР.
Сформированная в 1942 году в Омске 308‑я, впоследствии 120‑я гвардейская стрелковая дивизия прошла героический боевой путь от Сталинграда до Берлина.
Неувядаемой славой покрыли себя воины соединения в боях за освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. За отличные боевые действия в ходе освобождения города Рогачева дивизии присвоено почетное наименование «Рогачевская».
Сегодня воины прославленного соединения достойно продолжают традиции поколения победителей и свой юбилей встречают высокими результатами в боевой подготовке.
Приветствую и поздравляю ветеранов, личный состав соединения с юбилеем.
Счастья вам, доброго здоровья, успехов в ратном труде на благо Республики Беларусь!
Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков
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Поздравление министра обороны Республики Беларусь ветеранов и военнослужащих 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады с 75‑летним юбилеем
Уважаемые товарищи! 21 марта исполняется 75 лет 120‑й отдельной гвардейской механизированной Рогачевской...
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