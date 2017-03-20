Уважаемые товарищи!

21 марта исполняется 75 лет 120‑й отдельной гвардейской механизированной Рогачевской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова бригаде имени Верховного Совета Белорусской ССР.

Сформированная в 1942 году в Омске 308‑я, впоследствии 120‑я гвардейская стрелковая дивизия прошла героический боевой путь от Сталинграда до Берлина.

Неувядаемой славой покрыли себя воины соединения в боях за освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. За отличные боевые действия в ходе освобождения города Рогачева дивизии присвоено почетное наименование «Рогачевская».

Сегодня воины прославленного соединения достойно продолжают традиции поколения победителей и свой юбилей встречают высокими результатами в боевой подготовке.

Приветствую и поздравляю ветеранов, личный состав соединения с юбилеем.

Счастья вам, доброго здоровья, успехов в ратном труде на благо Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков