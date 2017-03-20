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20.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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1 апреля с 9.30 до 15.00 на территории 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады пройдет день открытых дверей, посвященный 75‑летию со дня образования соединения.

В программе:

— торжественный митинг;

— показательные выступления;

— показ вооружения и военной техники;

— демонстрация экипировки военнослужащих;

— ознакомление с условиями жизни и быта личного состава.

Начало торжественных мероприятий в 10.00.

Приглашаем в гости!

Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 99, 153 д, 80 до остановки «Великий Лес».

 
 
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1 апреля с 9.30 до 15.00 на территории 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады пройдет день открытых...

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