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20.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
1 апреля с 9.30 до 15.00 на территории 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады пройдет день открытых дверей, посвященный 75‑летию со дня образования соединения.
В программе:
— торжественный митинг;
— показательные выступления;
— показ вооружения и военной техники;
— демонстрация экипировки военнослужащих;
— ознакомление с условиями жизни и быта личного состава.
Начало торжественных мероприятий в 10.00.
Приглашаем в гости!
Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 99, 153 д, 80 до остановки «Великий Лес».
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1 апреля с 9.30 до 15.00 на территории 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады пройдет день открытых...
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