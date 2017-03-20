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Артиллерийская сессия резервистов

20.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно на полигоне Осиповичский прошло контрольное занятие по специальной подготовке с боевой стрельбой с личным составом пушечного самоходно-артиллерийского и тяжелого гаубичного артиллерийского дивизионов. Ратный экзамен держали граждане, проходящие службу в резерве в 51‑й гвардейской артиллерийской бригаде. На боевых стрельбах под руководством заместителя командира этой воинской части гвардии подполковника Сергея Александрова побывал наш корреспондент.

Боевая работа на полигоне началась с самого утра. Личный состав обоих дивизионов 51 гв. абр замер в ожидании дальнейших указаний…

— Это контрольное занятие станет венцом боевой подготовки граждан, проходящих службу в резерве. Предварительно на полевом выходе уже было проведено слаживание расчетов и батарей, — пояснил перед началом стрельб гвардии подполковник Сергей Александров. — Результаты именно этой боевой стрельбы станут главной оценкой качества подготовки артиллеристов.

…По сигналу руководителя занятия подразделения выдвинулись в указанные районы. Я же отправился встречать пушечный самоходно-артиллерийский дивизион на его огневых позициях.

* * *

Долго ждать не пришлось: вскоре показалась колонна боевой техники. Артиллеристы на всех парах мчались по истерзанной гусеничной техникой полигонной дороге, то и дело «добивая» глубокие лужи, к тому времени больше напоминавшие маленькие пруды.


Огонь ведут «Гиацинты»

 
 
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Недавно на полигоне Осиповичский прошло контрольное занятие по специальной подготовке с боевой стрельбой...

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