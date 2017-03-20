На расширенном заседании совета Калинковичского районного объединения профессиональных союзов были подведены итоги работы по выполнению соглашения о трехстороннем сотрудничестве между местными профсоюзами, районными комитетом БРСМ и организацией Белорусского общественного объединения ветеранов (БООВ) в прошлом году.

— В нашей организации на учете состоит более 16 тысяч пенсионеров, объединенных в 64 первичные организации, — проинформировала заместитель председателя районного совета ветеранов войны и труда Мария Артюшенко. — Среди них 73 ветерана войны, 164 воина-интернационалиста, 130 узников фашистских лагерей, более 30 солдатских вдов и семей погибших партизан.

Важным аспектом в работе ветеранских организаций является не только социальная и адресная поддержка пожилых людей, обеспечение для них доступности социальных услуг, но и повышение их роли в воспитании подрастающего поколения, борьба с негативными явлениями в социуме.



Районный совет ветеранов благодарен большинству руководителей предприятий и организаций района, учреждениям и проф­союзным организациям. Они заботятся о своих ветеранах, помогают им, особенно в трудных жизненных ситуациях…

После подведения итогов заседания были определены приоритетные направления работы на нынешний год. Основные из них — дальнейшая адресная и социальная помощь ветеранам, реализация совместных проектов «Открытый диалог», «Диалог поколений» и другие.

— В единстве — сила! — подчеркнула руководитель районного объединения профсоюзов Наталья Прохорова.

Средство от одиночества

Благодаря планомерной работе первичных ветеранских организаций на Калинковщине взяты под особое внимание нуждающиеся в социальной поддержке. Это ветераны Великой Отечественной войны, восемь сотен одиноких пожилых людей, 426 инвалидов первой и второй групп. Все они закреплены за трудовыми коллективами (приняты соответствующие пункты коллективного договора), ветеранскими организациями, за 69 тимуровскими и 27 волонтерскими отрядами.

В состав ветеранского актива вошли неравнодушные люди. Одна из наших задач — разнообразные формы повышения активности ветеранов в жизни коллектива. Это временные и постоянные поручения, участие в работе комиссий по месту жительства — по делам несовершеннолетних, борьбе с пьянством и других, в написании летописи родного края, сборе материалов для музеев и уголков боевой и трудовой славы, хронографов трудовых коллективов, размещении статей в газету о лучших коллективах и специалистах, знаменитых земляках, участие в смотрах-конкурах по благоустройству придомовых территорий. Ветераны ратуют за сохранность памятников истории, участвуют в благоустройстве мест захоронений.

Интересно проходит такое мероприятие, как «День открытого письма».

Заслуживает всяческого поощрения опыт трудового коллектива, профсоюзной, ветеранской и молодежной организаций Озаричской СШ. За пожилыми наставниками, нуждающимися в помощи, закреплены педагоги, классы, тимуровские и волонтерские отряды.



Много добрых слов можно сказать в адрес работников газеты «Калінкавіцкія навіны». Чуть ли не в каждом номере есть статьи, связанные с ветеранским движением, жизнью участников боевого и трудового фронта.

Юбилей БООВ — это и повод высказать слова признательности тем, кто стоял у истоков создания объединения. Много лет районную организацию ветеранов педагогики возглавляла Н. П. Ковалёва, опытный руководитель, умевший сплотить людей. М. А. Пархоменко, занимаясь исследовательской работой, в свое время поставила перед собой задачу дойти до каждого ветерана. Она собрала материал о 90 бывших учителях, в том числе участниках войны, задокументировала деятельность 28 династий педагогов.

На базе государственного краеведческого музея проходили мероприятия, в которых активно участвовали ветераны. Оставили глубокое впечатление конкурсы «Палескія рушнікі», «Беларускі пачастунак», «Дары природы», «Цветочные фантазии».

Несколько раз в год организуются туристические поездки по историческим местам Беларуси. Ветераны также с удовольствием участвуют в творческих вечерах.

Вообще среди пожилых людей много талантов. Например, педагог С. В. Крупина создала при районной библиотеке поэтический клуб «Бумеранг», его члены издали альманах «Лик поэзии». Врач подполковник медицинской службы в отставке В. Б. Акопов — прекрасный вокалист, без него не обходится ни одно мероприятие Калинковщины, ансамбль «Радость» также сопровождает все праздники ветеранов.

Дружно живем, интересно, чего и всем пожилым людям желаем!

Раиса Атаманова, г. Калинковичи