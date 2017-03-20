Полигоны всегда были и остаются неотъемлемой частью ратных будней военнослужащих 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Поле — лучшая школа армейского мастерства. Полевые выходы, боевые стрельбы, тактические учения с батальонами, ротами и взводами в этом соединении проводятся постоянно.



Одним из знаковых испытаний стала для военнослужащих 120 омбр недавняя комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. В числе прочих подразделений гвардейского соединения батальон связи получил команду совершить марш на полигон Гожский, где военнослужащим предстояло обеспечить командиру бригады связь с вышестоящим командованием, штабом руководства.

Стоит отметить, что на марше протяженностью порядка 450 километров, который совершили гвардейцы, вверенная им техника достигла пункта назначения без каких-либо сбоев. Не это ли красноречиво говорит о профессионализме, постоянной скрупулезной работе военнослужащих?.. Точно в срок гвардейцы прибыли в указанный район и приступили к действиям по предназначению.

— Проверка боевой готовности в моем подразделении прошла на достаточно высоком уровне, — рассказал командир батальона связи 120 омбр гвардии майор Алексей Жуков. — Довелось работать с узлами связи Западного оперативного командования, что происходит крайне редко. Благодаря слаженности действий, доведенных практически до автоматизма, связь была организована очень быстро. Несомненно, стоит отметить и наших военнослужащих срочной службы. Выезд батальона осуществлялся в ночь, подготовка к нему и сам марш прошли без задержек. Несомненно, успех командирский в любом деле зависит в первую очередь от солдат — и я своими бойцами горжусь!

К слову, от момента поступления сигнала на выдвижение и до прибытия подразделения в указанный район в общей сложности прошло около суток. Времени на загрузку имущества, подготовку техники и убытие было затрачено минимум. А затем, совершая непродолжительные привалы, колонна военной техники пробиралась сквозь заснеженные дороги, приближаясь к полигону. В те весьма непростые часы командиры обращали особое внимание на военнослужащих срочной службы, недавно пополнивших гвардейские ряды: для них это было первое, по-настоящему сложное испытание. Равняясь на своих старших товарищей, вчерашние новобранцы постигали азы армейского мастерства, стараясь не подвести своих отцов‑командиров.

— Для меня и марш, и та проверка в целом станут одним из самых запоминающихся событий в жизни, — признался в беседе водитель гвардии рядовой Дмитрий Махонько. — Моя машина — это своего рода электростанция для всего батальона. Я знал: если с ней что-то случится, то я подведу свое подразделение… А допустить этого я попросту не мог, не имел права. Когда ты чувствуешь груз ответственности, это очень большой стимул. В такие минуты хочется, чтобы все было идеально. А когда ты добираешься до указанного района, качественно выполнив свою работу, командиры искренне благодарят тебя… То, что происходит в такие минуты на душе, сложно описать словами. Чувствуешь себя частичкой одного большого слаженного механизма.

В указанном районе гвардейцы организовали качественную связь. Разбили лагерь.

Отметим также, что среди тех, кто представлял 120 омбр на Гожском полигоне, было немало военнослужащих- женщин.

— В Вооруженных Силах я с 2010 года, — пояснила гвардии старший прапорщик Екатерина Кузьмич. — Здесь нет места слабости. От каждого из нас, будь то солдат или офицер, зависит результат всего подразделения, и мы не вправе кого-то подвести.

— Вспоминая свой первый полевой выход, понимаю: было сложно, — рассказала гвардии прапорщик Лидия Антонова. — Но, честно говоря, я очень быстро привыкла к новым для себя условиям и приступила к освоению своих задач. Сегодня уже не представляю свою жизнь без армии.

Со всеми задачами гвардейцы батальона связи 120 омбр справились на отлично. Командиров порадовал тот факт, что благодаря качественной подготовке прошедший марш не доставил особых хлопот, несмотря на немалую продолжительность и протяженность. Именно благодаря подобным проверкам гвардейцы, преодолевая любые испытания плечом к плечу, постоянно доказывают, что общий успех при выполнении любой задачи зависит от каждого бойца, вне зависимости от рангов и должностей.

Алексей Клинцевич, фото автора