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Врач по призванию

20.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С Игорем Фёдоровичем Чуприковым — человеком военной судьбы, майором медицинской службы в отставке, одним из лучших врачей-ортопедов Вооруженных Сил Республики Беларусь — разговаривать легко, приятно и всегда интересно. Помимо того что он настоящий профессионал своего дела, Игорь Фёдорович еще и рассказчик прекрасный, обладающий глубокими познаниями (и не только в медицине).

Как сказал начальник стоматологического центра Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник медицинской службы Юрий Борушко, Игорю Фёдоровичу присущи такие драгоценные качества врача, как ответственность, сердечность, любовь к людям, человечность. В ортопедии, которая возмещает дефекты в полости рта, возникшие вследствие тех или иных причин, эти качества далеко немаловажны. Чтобы хорошо сделать свою работу — поставить зубы красиво, эстетично и функционально, специалисту необходимо не только знать от и до все тонкости своей профессии, но и быть союзником своего пациента, которому он дарит исцеление.

* * *

…Будучи школьником, он мечтал стать или летчиком, или военным врачом. И судьба благоволила целеустремленному пареньку. В 1963 году он поступил в медицинское училище, которое окончил с красным дипломом. Преподаватель «зубной премудрости» Константин Соболев в свое время работал в Китае. Вернувшись, он передавал современные методы в стоматологии пытливым ученикам. Уже тогда Игорь Чуприков ознакомился с техникой изготовления армированных протезов и полных съемных протезов в два сеанса, бесшовных коронок с литой жевательной поверхностью и литых штифтовых зубов с фарфоровыми фасетками… Во время одной из практик в городе Мыски учащийся медицинского училища практически наравне с молодыми врачами проявил отличные знания в своей профессии. Да так, что пожилой пациент со съемными протезами, уже дважды обращавшийся за помощью в поликлинику и всякий раз остававшийся недовольным, ушел от будущего врача-ортопеда радостный.


Военнослужащий Игорь Чуприков. Город Бежецк, август 1967 года

 
 
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