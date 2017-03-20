От всей души поздравляем с 80‑летием ветерана Вооруженных Сил подполковника в отставке Алексея Смирнова, бывшего военного комиссара Докшицкого райвоенкомата Витебской области (1982–1986 годы)!



После окончания в 1960 году Горьковского радиотехнического училища войск ПВО Алексей Терентьевич проходил службу в воинских частях Войск противовоздушной обороны страны. Он достиг значительных служебно-профессиональных успехов, за что ему присвоили квалификацию «мастер по станциям наведения ракет».

В 1968–1969 годах в соответствии с постановлением Совета Министров СССР Алексея Терентьевича направили в спецкомандировку в Демократическую Республику Вьетнам. За мужество и отвагу, проявленные там при выполнении задания, правительство Советского Союза наградило его орденом Красной Звезды.

С 1975 по 1986 год офицер продолжил службу в системе военных комиссариатов Краснознаменного Белорусского военного округа. Он занимал должность начальника 3‑го отделения Миорского военного комиссариата, затем его назначили военным комиссаром Докшицкого РВК.

Желаем уважаемому юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и энергии, успехов в делах, благополучия и долгих лет жизни!

Коллектив военных комиссариатов Витебской области, Докшицкая районная организация Белорусского союза офицеров