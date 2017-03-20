﻿ В Витебске закрыли подземный переход возле площади Свободы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Витебске закрыли подземный переход возле площади Свободы

21.03.2017 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На время ремонта закрыли подземный переход, соединяющий стороны улицы Ленина, на которых находятся выходы к Летнему амфитеатру и торгово-развлекательному центру «Марко-сити». Он будет недоступен до середины апреля.


Строители благоустраивают территорию, прилегающую к амфитеатру.

— На время работ по демонтажу старой кровли культурно-спортивного комплекса Центра культуры «Витебск» возникла необходимость перекрыть доступ на строительную площадку. В связи с этим до середины апреля вход в подземный переход будет закрыт, — пояснил начальник отдела технического надзора «Управления капитального строительства города Витебска» Сергей Круглый.

Специалист добавил, что в самом подземном переходе ремонт проводиться не будет. Полностью завершить работы по благоустройству территории возле амфитеатра планируют до конца июня.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переход будет недоступен до середины апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Пятая колонна" и протест-эмоция, "1937. Открытый архив" и прорыв границы - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика