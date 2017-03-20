На время ремонта закрыли подземный переход, соединяющий стороны улицы Ленина, на которых находятся выходы к Летнему амфитеатру и торгово-развлекательному центру «Марко-сити». Он будет недоступен до середины апреля.





Строители благоустраивают территорию, прилегающую к амфитеатру.

— На время работ по демонтажу старой кровли культурно-спортивного комплекса Центра культуры «Витебск» возникла необходимость перекрыть доступ на строительную площадку. В связи с этим до середины апреля вход в подземный переход будет закрыт, — пояснил начальник отдела технического надзора «Управления капитального строительства города Витебска» Сергей Круглый.

Специалист добавил, что в самом подземном переходе ремонт проводиться не будет. Полностью завершить работы по благоустройству территории возле амфитеатра планируют до конца июня.