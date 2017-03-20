В Могилевской области в этом году планируют трудоустроить на новые производства 4990 человек. Этот вопрос будет находиться на особом контроле Могилевского облисполкома. Всего в этом году намерены трудоустроить не менее 22 тыс. граждан.



фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома считают, что выполнение поставленных намерений позволит сохранить стабильной ситуацию на рынке труда в регионе.

Чиновники планируют также организовать обучение для 1,3 тысячи человек и оплачиваемые общественные работы для 7 тысяч незанятого населения. Предусмотрено также за счет средств фонда социальной защиты предоставление безработным боле 300 субсидий для организации самозанятости, переселения семей на новое место жительства и работы.

По статистике, на 1 марта 2017 года на учете в службах занятости региона состояли 4,8 тысячи безработных. Это на 24,6% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В среднем на 100 вакансий претендует 96 безработных.