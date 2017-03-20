﻿ В Могилевской области планируют трудоустроить на новые производства почти 5 тысяч людей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилевской области планируют трудоустроить на новые производства почти 5 тысяч людей

21.03.2017 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилевской области в этом году планируют трудоустроить на новые производства 4990 человек. Этот вопрос будет находиться на особом контроле Могилевского облисполкома. Всего в этом году намерены трудоустроить не менее 22 тыс. граждан.


фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома считают, что выполнение поставленных намерений позволит сохранить стабильной ситуацию на рынке труда в регионе.

Чиновники планируют также организовать обучение для 1,3 тысячи человек и оплачиваемые общественные работы для 7 тысяч незанятого населения. Предусмотрено также за счет средств фонда социальной защиты предоставление безработным боле 300 субсидий для организации самозанятости, переселения семей на новое место жительства и работы.

По статистике, на 1 марта 2017 года на учете в службах занятости региона состояли 4,8 тысячи безработных. Это на 24,6% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В среднем на 100 вакансий претендует 96 безработных.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего чиновники намерены трудоустроить не менее 22 тыс. людей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске закрыли подземный переход возле площади Свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика