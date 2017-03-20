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В Армении отрицают наличие радиоактивного излучения на борту самолета из Еревана в Минск
21.03.2017 08:49 — Новости Общества | Tut.by
В Армении отрицают наличие радиоактивных веществ на борту прибывшего из Еревана в Гомель самолета, сообщает издания
В пояснении пресс-службы Комитета по госдоходам Армении сообщается, что на таможенном пункте аэропорта, как и на других пограничных пунктах, проводится контроль на должном уровне с целью выявления и предотвращения транзита радиоактивных веществ.
«В связи с указанной публикацией заверяем, что в аэропорту багаж и пассажиры проходят надлежащий контроль, и никакое нарушение не выявлено по итогам мероприятий, проведенных в рамках таможенных полномочий. Следовательно, о том, что факт правонарушения мог быть не замечен, речи не идет», — заявили в пресс-службе комитета.
Напомним, об инциденте с самолетом 20 марта сообщил Александр Лукашенко. Он
Позже в Госпогранкомитете
В ходе осмотра грузового воздушного судна АН-12 был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения. После изучения компетентными органами представленных сопроводительных документов и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза было принято решение о пропуске воздушного судна с грузом через государственную границу.
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"В аэропорту багаж и пассажиры проходят надлежащий контроль, и никакое нарушение не выявлено по итогам мероприятий. О том, что факт правонарушения мог быть не...
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