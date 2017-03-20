﻿ В Армении отрицают наличие радиоактивного излучения на борту самолета из Еревана в Минск. 21.by
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В Армении отрицают наличие радиоактивного излучения на борту самолета из Еревана в Минск

21.03.2017 08:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В Армении отрицают наличие радиоактивных веществ на борту прибывшего из Еревана в Гомель самолета, сообщает издания NEWS.am.


Фото: gpk.gov.by

В пояснении пресс-службы Комитета по госдоходам Армении сообщается, что на таможенном пункте аэропорта, как и на других пограничных пунктах, проводится контроль на должном уровне с целью выявления и предотвращения транзита радиоактивных веществ.

«В связи с указанной публикацией заверяем, что в аэропорту багаж и пассажиры проходят надлежащий контроль, и никакое нарушение не выявлено по итогам мероприятий, проведенных в рамках таможенных полномочий. Следовательно, о том, что факт правонарушения мог быть не замечен, речи не идет», — заявили в пресс-службе комитета.

Напомним, об инциденте с самолетом 20 марта сообщил Александр Лукашенко. Он перечислил несколько инцидентов, которые за короткое время произошли на белорусской границе, — в том числе и выявление радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран.

Позже в Госпогранкомитете рассказали, что 19 марта в аэропорту Гомеля представители таможни и пограничной службы при осмотре транзитного самолета, следовавшего транзитом из Армении в Болгарию и далее в Хорватию, обнаружили груз с превышением радиационного фона в 250 раз.

В ходе осмотра грузового воздушного судна АН-12 был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения. После изучения компетентными органами представленных сопроводительных документов и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза было принято решение о пропуске воздушного судна с грузом через государственную границу.

 
Теги: Гомель
 
 
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"В аэропорту багаж и пассажиры проходят надлежащий контроль, и никакое нарушение не выявлено по итогам мероприятий. О том, что факт правонарушения мог быть не...

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