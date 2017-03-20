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Беларусь и Польша обсудят в Гродно открытие нового пункта пропуска "Софиево-Липчаны"

21.03.2017 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Открытие пешеходно-велосипедного пункта пропуска «Софиево-Липчаны» обсудят 23−24 марта в Гродно на заседании подкомиссии по вопросам пунктов пропуска и инфраструктуры белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества, сообщает БЕЛТА.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY, носит иллюстративный характер

«В повестке дня заседания — вопрос о внесении изменений в договор между правительствами Беларуси и Польши по вопросам пограничных переходов. С польской стороной будет обсуждаться вопрос создания международного пешеходного (с использованием велосипедов) пункта пропуска «Софиево-Липчаны», — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

По его словам, во время этого заседания планируется достичь конкретных договоренностей с польской стороной, органами пограничной и таможенной служб Беларуси и Польши об открытии этого пункта пропуска для пешеходов и велосипедистов. Следующим этапом планируется открытие перехода и для международных пассажирских и грузовых автомобилей весом до 3,5 т. Создание этого пункта пропуска на Августовском канале позволит в два раза сократить путь от Гродно до Августова (до 57 км). Также на выходе решение об открытии для велотуристов пункта пропуска «Рудавка-Лесная» на Августовском канале.

По словам Олега Андрейчика, белорусская сторона полностью готова к этому событию, ратифицированы необходимые документы по изменению статуса пункта пропуска с сезонного водного на водно-пешеходный и велосипедный.

«Ждем завершения межгосударственной процедуры польской стороной. Рассчитываем, что пункт пропуска изменит свой статус уже к началу теплого туристического сезона», — добавил он.

 
Теги: Гродно
 
 
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