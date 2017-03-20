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Минфинорм вынес предупреждение изданию "Наша Нiва"
21.03.2017 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Министерство информации Беларуси вынесло предупреждение изданию «Наша Нiва» за «распространение информации, «способной нанести ущерб национальным интересам Беларуси». Об этом
Письмо за подписью министра Лилии Ананич датировано 14 марта, в этот же день было отправлено и предупреждение порталу TUT.BY. Формулировка такая же — распространение информации, «способной нанести ущерб национальным интересам Беларуси».
В письме из Министерства информации изданию «НН» перечислены восемь комментариев к статьям на сайте издания. В соответствии с требованиями закона, комментарии были удалены.
«Комментарии содержали резкие высказывания в адрес властей, расписание предполагаемых несанкционированных акций „нетунеядцев“ в регионах, резкие оценки физического состояния существующей власти, резкие высказывания в адрес исполнителей задержаний, критику установленного в центре Минска памятника городовому и поддержку
Напомним, ранее Министерство информации
В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции TUT.BY к конфликту на Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что Уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно.
TUT.BY направил официальное письмо в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в указанном материале противоречат действующему законодательству.
В соответствии с
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В письме из Министерства информации изданию "НН" перечислены восемь комментариев к статьям на сайте издания.
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