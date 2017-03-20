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Минфинорм вынес предупреждение изданию "Наша Нiва"

21.03.2017 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство информации Беларуси вынесло предупреждение изданию «Наша Нiва» за «распространение информации, «способной нанести ущерб национальным интересам Беларуси». Об этом сообщается на сайте издания.


Скриншот с сайта nn.by

Письмо за подписью министра Лилии Ананич датировано 14 марта, в этот же день было отправлено и предупреждение порталу TUT.BY. Формулировка такая же — распространение информации, «способной нанести ущерб национальным интересам Беларуси».

В письме из Министерства информации изданию «НН» перечислены восемь комментариев к статьям на сайте издания. В соответствии с требованиями закона, комментарии были удалены.

«Комментарии содержали резкие высказывания в адрес властей, расписание предполагаемых несанкционированных акций „нетунеядцев“ в регионах, резкие оценки физического состояния существующей власти, резкие высказывания в адрес исполнителей задержаний, критику установленного в центре Минска памятника городовому и поддержку акции анархистов», — рассказали в «Нашей Нiве».

Напомним, ранее Министерство информации вынесло предупреждение белорусскому порталу TUT.BY за материал, содержание которого «способно нанести вред национальным интересам страны». Речь идет о материале «Родители написали сначала, что я фашист. Как белорусы воюют в Украине». В нем шла речь о белорусских добровольцах, которые воюют в Украине на стороне киевских властей, о том, почему они отправились воевать в другую страну, как проходят их дни и ночи на линии фронта.

В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции TUT.BY к конфликту на Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что Уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно.

TUT.BY направил официальное письмо в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в указанном материале противоречат действующему законодательству.

В соответствии с Законом о СМИ доступ к продукции СМИ, распространяемой посредством информационного ресурса в сети Интернет, может быть ограничен по решению Министерства информации в случае вынесения владельцу ресурса в течение года двух и более письменных предупреждений.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В письме из Министерства информации изданию "НН" перечислены восемь комментариев к статьям на сайте издания.

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