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"Несчастный не может воспитать счастливого ребенка". Бизнесмен пригласил в Гродно педагога-новатора
21.03.2017 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Шалву Амонашвили называют педагогом-новатором, его система «Школа Жизни» (гуманно-личностный подход) рекомендована Министерством образования России для применения на практике. Несмотря на свой солидный возраст, а Шалве Александровичу 86 лет, он ведет семинары и мастер-классы для родителей, учителей и студентов в разных городах. Его график расписан практически на год вперед. В Гродно он приехал со своими детьми — Нино и Паатой — по приглашению владельца «Конте-СПА» Валентина Байко. Бизнесмен организовал в областном центре культурно-просветительский проект «Музыка Сердца», в рамках которого и далее будут проводиться встречи с различными экспертами.
— Нашего сына до школы мы в семье называли Сашка-улыбашка. Но когда он пошел в школу, от улыбки не осталось и следа. Я стал думать, как это изменить. Понял, что не хочу, чтобы с моими детьми такое происходило, — рассказывает Валентин Байко. — Однажды узнал о Шалве Александровиче и его приниципах воспитания детей. Летом вместо моря мы с семьей поехали к нему в родовое поместье в Грузии — учиться и понимать, как нам всем вместе взаимодействовать. Встреча с этим человеком изменила взгляды на воспитание детей полностью. А сыновья перед Новым годом, когда мы подводили совместные итоги отметили эту поездку, как одно из самых запоминающихся событий уходящего года.
На встречу с Шалвой Амонашвили и его сыном Паатой, также известным педагогом, психологом и писателем, в Гродно пришло около 600 человек. Еще 300 попасть не смогли — местный Драмтеатр просто не смог вместить всех желающих.
— Сначала я был просто добрым учителем, — вспоминает Шалва.
В 60-х годах прошлого века будущий открыватель нового течения в педагогики работал в обычной школе. Затем возглавил массовый эксперимент в Грузии по внедрению принципов гуманной педагогики. Тогда эксперимент имел широкий отклик по всему миру и стал известен под названием «Гуманно-личностный подход к детям в образовательном процессе».
Два дня педагог в Гродно в рамках семинара «Мама, папа и я» рассказывал о том, как сделать детей счастливыми и как воспитывать подрастающее поколение без травм и с любовью.
«Надо напрочь забыть о раздражительности»
— Несчастный человек не может воспитать счастливого ребенка, — убежден Шалва. С утра он бодр и весел, несмотря на то, что накануне долго выступал перед гродненцами.
— Но как же нам, взрослым, стать счастливее?
— Надо забыть напрочь раздражение. Надо читать книги, чтобы быть примером для своих детей, чтобы они видели читающих родителей, надо позитивно мыслить и помнить о том, что любая мысль к нам возвращается. Общение — суть жизни людей. Главный метод гуманистического воспитания — доставлять ребенку радость общения с нами: радость совместного познания, совместного труда, игры, отдыха.
На его лекциях вроде бы звучат очевидные вещи — детей надо любить, хвалить и безоговорочно в них верить. Но, наверное, нам, взрослым, стоит это время от времени повторять. А еще, по словам Шалвы и его сына Пааты, хорошо бы вспомнить то состояние игры, в котором пребывают люди в детстве. Они подчеркивают, что к ребенку надо относится как к равному, как к взрослому, но элементы игры или фантазии должны быть как само собой разумеющееся.
— Надо возвыситься до уровня ребенка, — говорит Шалва, а Паата рассказывает, как это сделать.
— Если кратко: чтобы жить во взаимопонимании с ребенком, надо совместно читать с ним, — говорит Паата и приводит пример из своего детства, когда бабушка читала с ним книги и сразу же обсуждала, что же там написано. — Мы обсуждали действия, главных героев, страну, где происходят события. И таким образом переходили от страницы к странице.
Очень важно совместное сочинение историй, когда ребенок вовлечен в создание другой реальности. Паата вспоминает, как со своей внучкой несколько лет сочинял сериалы, где главными действующими лицами выступали друзья девочки, родственники и знакомые, которые попадали в различные ситуации.
— Так создается воспитательный образ. Также важны сказочные герои — например, Карлсон или Буратино.
И снова история из жизни, когда двухлетний Паата не хотел есть кашу, бабушка заставляла, злилась, ребенок плакал. Стандартная картина для многих семей. В тот момент из командировки приехал отец — Шалва. Он достал из портфеля куклу Буратино и разыграл перед мальчиком целый спектакль.
— Я тогда от неожиданности просто рот открыл, а бабушке только это и надо было. Потом Буратино появлялся в разных неожиданных местах и ситуациях, чтобы научить, помочь, отвлечь. Мы с внучкой тоже играли в такую игру. Я заметил, что она постоянно перед школой что-то ищет в ящике моего письменного стола. И я написал ей письмо — от имени ящика. Игра продолжалась несколько лет. Обманывал ли я ребенка? И да, и нет. Ребенок живет в двух реальностях, где ящик может писать письма, где стол — это домик, где оживает Буратино. И когда я сказал ей: «Мы же с тобой взрослые люди, ты же понимаешь, что ящик стола не может писать письма», она ответила: да, скорее всего это я ей пишу, но на сто процентов она не уверена, ведь далеко внутрь мы не заглядывали. Вдруг там маленькие ручки есть, которые и пишут эти письма. Принять правила этой игры — это не значит опуститься до уровня ребенка, это значит — возвыситься до его уровня. Через игру ребенку можно доносить какие-то важные вещи.
Важно настраивать маленького человека на нужный лад. Утром говорить о том, что у него все получится в школе, а вечером перед сном, если ребенок не хочет засыпать, рассказывать, что во сне можно увидеть много галактик или облететь весь мир. И не беда, что приснилось другое — мы ведь забываем часто свои сны.
«В постсоветской школьной системе много учителей — «троечников».
Шалва Амонашвили учит воспитывать детей радостно, без диктата, принуждения со стороны взрослых и без соперничества. Он призывает учителей не унижать достоинство учеников, вместе с ними развиваться, совместно по-взрослому размышлять над общими проблемами и искать их решения. А родителям советует искать тех самых учителей, которые смогут все это дать конкретному ребенку.
— Выбор учителя — это очень важно. К сожалению в постсоветской школьной системе много учителей — «троечников». Они вышли из университета вроде в молодом возрасте, но уже состарившись, как специалисты.
— Так, может быть, родителям стоит развивать домашнее образование?
— Да, такой вариант возможен. Сейчас в России много таких классов, когда мамы совместно учат своих детей, организовывая маленькие группы.
— Но ведь ребенку нужна социализация…
— Хватит ребенку социализации. Конечно, когда он будет один учиться — это не выход. Домашние школы имеют смысл до 5 класса, потом родители, увы, не смогут дать полноценное образование сыну или дочке — появляются новые предметы, разные учителя.
В перерывах между лекциями к столу педагога неизменно выстраивалась внушительная очередь — люди хотели поговорить тет-а-тет с Шалвой Александровичем, взять автограф, рассказать свои истории. И каждому он старался сказать несколько слов, спросить про детей, дать совет, утешить и взбодрить.
— Он как идеальный дедушка — мудрый и понимающий. Такой, о котором мечталось в детстве. Два дня мы просто купаемся в его мудрости. Слушаешь его и понимаешь, что делать дальше в воспитании детей, а что делал до этого неправильно — говорит София, стоящая здесь же в очереди.
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Шалву Амонашвили называют педагогом-новатором, его система "Школа Жизни" (гуманно-личностный подход) рекомендована Министерством образования России для...
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