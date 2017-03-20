Шалву Амонашвили называют педагогом-новатором, его система «Школа Жизни» (гуманно-личностный подход) рекомендована Министерством образования России для применения на практике. Несмотря на свой солидный возраст, а Шалве Александровичу 86 лет, он ведет семинары и мастер-классы для родителей, учителей и студентов в разных городах. Его график расписан практически на год вперед. В Гродно он приехал со своими детьми — Нино и Паатой — по приглашению владельца «Конте-СПА» Валентина Байко. Бизнесмен организовал в областном центре культурно-просветительский проект «Музыка Сердца», в рамках которого и далее будут проводиться встречи с различными экспертами.



Шалва Амонашвили, основал педагогику сотрудничества, доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования, Лауреат Государственной премии РФ, почетный профессор ряда университетов разных стран. Окончил востоковедческий факультет Тбилисского университета, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Позже отказался от своей своей кандидатской диссертации, поскольку она опровергается его последующими идеями. Написал десятки педагогических, психологических и художественных произведений, многие из которых переведены на разные языки. Совместно с академиком Дмитрием Зуевым издает стотомную «Антологию гуманной педагогики».

— Нашего сына до школы мы в семье называли Сашка-улыбашка. Но когда он пошел в школу, от улыбки не осталось и следа. Я стал думать, как это изменить. Понял, что не хочу, чтобы с моими детьми такое происходило, — рассказывает Валентин Байко. — Однажды узнал о Шалве Александровиче и его приниципах воспитания детей. Летом вместо моря мы с семьей поехали к нему в родовое поместье в Грузии — учиться и понимать, как нам всем вместе взаимодействовать. Встреча с этим человеком изменила взгляды на воспитание детей полностью. А сыновья перед Новым годом, когда мы подводили совместные итоги отметили эту поездку, как одно из самых запоминающихся событий уходящего года.



Шалва Амонашвили и Валентин Байко.

На встречу с Шалвой Амонашвили и его сыном Паатой, также известным педагогом, психологом и писателем, в Гродно пришло около 600 человек. Еще 300 попасть не смогли — местный Драмтеатр просто не смог вместить всех желающих.

— Сначала я был просто добрым учителем, — вспоминает Шалва.

В 60-х годах прошлого века будущий открыватель нового течения в педагогики работал в обычной школе. Затем возглавил массовый эксперимент в Грузии по внедрению принципов гуманной педагогики. Тогда эксперимент имел широкий отклик по всему миру и стал известен под названием «Гуманно-личностный подход к детям в образовательном процессе».

Два дня педагог в Гродно в рамках семинара «Мама, папа и я» рассказывал о том, как сделать детей счастливыми и как воспитывать подрастающее поколение без травм и с любовью.

«Надо напрочь забыть о раздражительности»

— Несчастный человек не может воспитать счастливого ребенка, — убежден Шалва. С утра он бодр и весел, несмотря на то, что накануне долго выступал перед гродненцами.

— Но как же нам, взрослым, стать счастливее?

— Надо забыть напрочь раздражение. Надо читать книги, чтобы быть примером для своих детей, чтобы они видели читающих родителей, надо позитивно мыслить и помнить о том, что любая мысль к нам возвращается. Общение — суть жизни людей. Главный метод гуманистического воспитания — доставлять ребенку радость общения с нами: радость совместного познания, совместного труда, игры, отдыха.





На его лекциях вроде бы звучат очевидные вещи — детей надо любить, хвалить и безоговорочно в них верить. Но, наверное, нам, взрослым, стоит это время от времени повторять. А еще, по словам Шалвы и его сына Пааты, хорошо бы вспомнить то состояние игры, в котором пребывают люди в детстве. Они подчеркивают, что к ребенку надо относится как к равному, как к взрослому, но элементы игры или фантазии должны быть как само собой разумеющееся.

— Надо возвыситься до уровня ребенка, — говорит Шалва, а Паата рассказывает, как это сделать.

— Если кратко: чтобы жить во взаимопонимании с ребенком, надо совместно читать с ним, — говорит Паата и приводит пример из своего детства, когда бабушка читала с ним книги и сразу же обсуждала, что же там написано. — Мы обсуждали действия, главных героев, страну, где происходят события. И таким образом переходили от страницы к странице.





Очень важно совместное сочинение историй, когда ребенок вовлечен в создание другой реальности. Паата вспоминает, как со своей внучкой несколько лет сочинял сериалы, где главными действующими лицами выступали друзья девочки, родственники и знакомые, которые попадали в различные ситуации.

— Так создается воспитательный образ. Также важны сказочные герои — например, Карлсон или Буратино.

И снова история из жизни, когда двухлетний Паата не хотел есть кашу, бабушка заставляла, злилась, ребенок плакал. Стандартная картина для многих семей. В тот момент из командировки приехал отец — Шалва. Он достал из портфеля куклу Буратино и разыграл перед мальчиком целый спектакль.

— Я тогда от неожиданности просто рот открыл, а бабушке только это и надо было. Потом Буратино появлялся в разных неожиданных местах и ситуациях, чтобы научить, помочь, отвлечь. Мы с внучкой тоже играли в такую игру. Я заметил, что она постоянно перед школой что-то ищет в ящике моего письменного стола. И я написал ей письмо — от имени ящика. Игра продолжалась несколько лет. Обманывал ли я ребенка? И да, и нет. Ребенок живет в двух реальностях, где ящик может писать письма, где стол — это домик, где оживает Буратино. И когда я сказал ей: «Мы же с тобой взрослые люди, ты же понимаешь, что ящик стола не может писать письма», она ответила: да, скорее всего это я ей пишу, но на сто процентов она не уверена, ведь далеко внутрь мы не заглядывали. Вдруг там маленькие ручки есть, которые и пишут эти письма. Принять правила этой игры — это не значит опуститься до уровня ребенка, это значит — возвыситься до его уровня. Через игру ребенку можно доносить какие-то важные вещи.

Важно настраивать маленького человека на нужный лад. Утром говорить о том, что у него все получится в школе, а вечером перед сном, если ребенок не хочет засыпать, рассказывать, что во сне можно увидеть много галактик или облететь весь мир. И не беда, что приснилось другое — мы ведь забываем часто свои сны.

«В постсоветской школьной системе много учителей — «троечников».

Шалва Амонашвили учит воспитывать детей радостно, без диктата, принуждения со стороны взрослых и без соперничества. Он призывает учителей не унижать достоинство учеников, вместе с ними развиваться, совместно по-взрослому размышлять над общими проблемами и искать их решения. А родителям советует искать тех самых учителей, которые смогут все это дать конкретному ребенку.

— Выбор учителя — это очень важно. К сожалению в постсоветской школьной системе много учителей — «троечников». Они вышли из университета вроде в молодом возрасте, но уже состарившись, как специалисты.





— Так, может быть, родителям стоит развивать домашнее образование?

— Да, такой вариант возможен. Сейчас в России много таких классов, когда мамы совместно учат своих детей, организовывая маленькие группы.

— Но ведь ребенку нужна социализация…

— Хватит ребенку социализации. Конечно, когда он будет один учиться — это не выход. Домашние школы имеют смысл до 5 класса, потом родители, увы, не смогут дать полноценное образование сыну или дочке — появляются новые предметы, разные учителя.

В перерывах между лекциями к столу педагога неизменно выстраивалась внушительная очередь — люди хотели поговорить тет-а-тет с Шалвой Александровичем, взять автограф, рассказать свои истории. И каждому он старался сказать несколько слов, спросить про детей, дать совет, утешить и взбодрить.

— Он как идеальный дедушка — мудрый и понимающий. Такой, о котором мечталось в детстве. Два дня мы просто купаемся в его мудрости. Слушаешь его и понимаешь, что делать дальше в воспитании детей, а что делал до этого неправильно — говорит София, стоящая здесь же в очереди.

В своей книге «Здравствуйте, дети!» Шалва Амонашвили пишет о том, как был учителем начальных классов. Он заранее подготовил список тех детей, которые придут к нему в первый класс, и написал им письма: «Дорогой мой (имя ребенка). Нам с тобой скоро предстоит встреча. Я буду твоим учителем. Я знаю, что ты переживаешь и волнуешься, и я тоже очень сильно переживаю, какой будет наша с тобой встреча и насколько мы станем интересными друг для друга. Ты для меня совершенно новый человек, и я очень переживаю, как бы тебя встретить так, чтобы тебе здесь очень понравилось. Интересно, что ты слышал об учителях от своих родителей? Некоторые родители говорят, что учителя — это великое благо, потому что они могут принести знания. А некоторым родителям не повезло, и у них впечатление об учителях не самое хорошее. Когда ты придешь 1 сентября, я буду тебя встречать на пороге. Ты меня узнаешь, я буду там-то, там-то в том-то, в том-то. Я тебя тоже узнаю (он просил принести ему заранее фотографию каждого ребенка). Я тебя встречу. Но если вдруг получится, что по каким-то причинам ты опоздаешь, и мы с тобой не встретимся на крыльце, ты не переживай. Я нарисую стрелки и этими стрелками покажу тебе куда идти. В школе ты никогда не заблудишься, потому что везде тебя будут ждать мои стрелки». Он разрисовывал всю школу. И ребенка встречал сразу по имени: «Здравствуй. Я тебя ждал».