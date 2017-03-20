МИНСК, 21 мар — Sputnik. Министерство информации вынесло предупреждение сайту "Наша нива" за "нарушение требований статьи 38 закона "О средствах массовой информации", редакция получила соответствующее уведомление по почте, сообщил главный редактор издания Егор Мартинович.

"Письмо за подписью министра Лилии Ананич, которое получила "Наша Нива", датировано 14 марта. В один день с нами было выписано предупреждение и порталу TUT.BY, только наше письмо почта доставила позже. Формулировка та же — распространение информации, способной нанести вред национальным интересам Беларуси", — написал Мартинович в редакционной статье .

Недовольство Мининформа вызвали восемь высказываний в комментариях к статьям на сайте "Нашей нивы". В соответствии с законом, редакция удалила спорные записи.

Мартинович отметил, что все комментарии на сайте проходят режим пре-модерации, и порядка 20% сомнительных высказываний не попадали на сайт.

Редакция приняла решение еще более ужесточить режим пре-модерации.

"Если у веб-редактора хоть на секунду возникнет сомнение, что делать с комментарием — комментарий будет сразу же удален. "Наша нива" не должна стать жертвой чьей-то провокации", — заметил Мартинович.

Предупреждение Министерства информации порталу TUT.BY редакция получила в пятницу 17 марта. Таким образом ведомство отреагировало на материал, посвященный белорусским добровольцам, воюющим в Украине. По мнению Мининформа, этот репортаж "способен нанести вред национальным интересам Беларуси".

Два предупреждения изданию в течение года могут стать основанием для закрытия СМИ.