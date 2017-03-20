﻿ В Гомеле задержали менялу, у которого при себе было более 25 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле задержали менялу, у которого при себе было более 25 тысяч долларов

21.03.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиционеры задержали гомельчанина в момент обмена денег — передав две тысячи долларов и более 35 тысяч белорусских рублей он получил взамен 1,2 млн российских рублей, сообщает Комитет госконтроля.

При досмотре авто задержанного мужчины в потайных отсеках были найдены почти шесть тысяч долларов и более 100 тыс. российских рублей. Также денежные средства в иностранной валюте и белорусских рублях обнаружены и у второго мужчины, который обменивал деньги.

Вся наличность изъята, на нее наложен арест.

Кроме конфискации всех имеющихся при себе денег на момент задержания, обоим мужчинам грозит штраф до 150 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме конфискации всех имеющихся при себе денег на момент задержания, обоим мужчинам грозит штраф до 150 базовых величин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Они никогда не будут делать то, чего не хотят". Как дети с синдромом Дауна снимались в кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика