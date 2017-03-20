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В Гомеле задержали менялу, у которого при себе было более 25 тысяч долларов
21.03.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by
Милиционеры задержали гомельчанина в момент обмена денег — передав две тысячи долларов и более 35 тысяч белорусских рублей он получил взамен 1,2 млн российских рублей, сообщает
При досмотре авто задержанного мужчины в потайных отсеках были найдены почти шесть тысяч долларов и более 100 тыс. российских рублей. Также денежные средства в иностранной валюте и белорусских рублях обнаружены и у второго мужчины, который обменивал деньги.
Вся наличность изъята, на нее наложен арест.
Кроме конфискации всех имеющихся при себе денег на момент задержания, обоим мужчинам грозит штраф до 150 базовых величин.
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Кроме конфискации всех имеющихся при себе денег на момент задержания, обоим мужчинам грозит штраф до 150 базовых величин.
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