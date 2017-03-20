Милиционеры задержали гомельчанина в момент обмена денег — передав две тысячи долларов и более 35 тысяч белорусских рублей он получил взамен 1,2 млн российских рублей, сообщает Комитет госконтроля .

При досмотре авто задержанного мужчины в потайных отсеках были найдены почти шесть тысяч долларов и более 100 тыс. российских рублей. Также денежные средства в иностранной валюте и белорусских рублях обнаружены и у второго мужчины, который обменивал деньги.

Вся наличность изъята, на нее наложен арест.

Кроме конфискации всех имеющихся при себе денег на момент задержания, обоим мужчинам грозит штраф до 150 базовых величин.