В феврале в Минске прошел показ фильма «Куклы», снятый по прощальному письму Габриэля Гарсиа Маркеса («Монолог тряпичной куклы»). В картине было задействовано 80 детей. Впервые в съемках приняли участие дети с синдромом Дауна. Накануне Международного дня человека с синдромом Дауна, который отмечается сегодня, TUT.BY поговорил с маленькими актерами и их родителями.





Почти год руководитель киностудии Bigfilm (Бигфильм), режиссер Ирина Брель занимается с детьми с синдромом Дауна. Развивает в них актерские качества, помогает взрослеть. Ирина убеждена, что, глядя на себя на большом экране, ребенок верит в свои силы, а родители получают надежду на то, что и их малыш может добиться успеха.

— Дети с синдромом Дауна хорошо повторяют за другими, у них хорошее зрительное восприятие и способности к наглядному обучению. Одна из их отличительных черт — повышенная эмоциональность. Если им нравится человек, они уже после первого знакомства будут всячески проявлять симпатию к нему. Они никогда не будут делать то, чего не хотят. Взрослым стоит поучиться у них. Ведь очень часто мы делаем что-то, только потому что так положено, так надо, так принято в обществе. У детей с синдромом Дауна по-другому, их нельзя заставить, приказать.

В группе у Ирины 7 детей. Каждый из них в фильме играл особенную куклу. По сценарию ее по какой-то причине выбросили. Она очнулась на чердаке и понимает, что от нее отказались. У каждой куклы своя история.

— Я просила родителей вместе с детьми придумать историю кукле. Для того, чтобы ребенок понял, кого он играет, полюбил этого персонажа. На занятиях в киностудии мы рисовали кукол. Я хотела увидеть, какими ребята представляют своих героев.

Максим Кратович, 6 лет, сыграл «Буратино»





По словам мамы мальчика, такую роль выбрали не случайно, учитывали характер ребенка. Максим никогда не грустит, улыбается, старается сделать жизнь окружающих веселой и беззаботной. Рад, когда получает ответную реакцию окружающих — глаза светятся. Парень любит внимание. «К съемкам готовились всей семьей», — говорит мама Максима.

— Наш папа сам делал деревянные башмаки. Я — золотой ключик. В подготовку были вовлечены все. Казалось, ребенок будет играть главную роль, хотя для каждого родителя так и было. Максим не один раз посмотрел фильм «Золотой ключик» с участием Буратино. Старался петь его песню, танцевать, как он. Для него день съемок был праздником.





Максим очень активный ребенок. На занятиях предпочтение отдает двигательным играм-упражнениям. Парень любит окружающих его людей. Первым бежит обнимать ребят на занятиях в киностудии. Успокаивает, когда нет настроения.

Таня Сивенкова, 8 лет, сыграла куклу Cissy Doll





На экране девочка узнала себя и очень обрадовалась. Таня улавливает настроение и эмоции окружающих, тонко чувствуют фальшь. С азартом посещает занятия в киношколе. Усердно выполняет все задания, умеет слушать, хорошо танцует и позирует, всегда точно выполняет все указания режиссёра и фотографа. Именно ее фото расположено на афише к фильму «Куклы».





Люба Класковская, 5 лет, сыграла куклу-ведьму

Люба самая активная в группе, любознательная и талантливая. Любит стихи. Может все занятие декламировать их ребятам. У нее есть сестричка, благодаря которой она научилась усваивать, наблюдать, и повторять. «Прекрасные качества для актера», — говорит Ирина Брель. «Осталось побороть упрямство, добавить мотивации и Люба будет прекрасным примером в актерском мастерстве».





Желание увидеть себя на большом экране удержало девочку в зрительном зале с выключенным освещением. До показа девочка боялась темноты, никогда не посещала театры и кино. Тут же она с нетерпением ждала начала фильма.

Люба сыграла куклу-ведьму. Такой образ она выбрала сама. Часто надевала костюм и говорила, что скорее хочет сниматься в настоящем фильме. После показа, все, кто знаком с девочкой лично, сказали, что семья попала в точку с выбором персонажа. Люба шустрая, смелая, любит командовать другими. Свою куклу она сыграла «на отлично».

Артем Лукашевич, 9 лет, сыграл мушкетера





Артем — большой юморист. Во всем он находит смешные слова, звуки, фразы и смеется на протяжении всего занятия.

— На хореографии мальчик затмевает всех, — говорит Ирина. — Глядя на него, сразу понимаешь, как точно можно передать эмоцию посредством танцевальных движений.





Артем играл мужественного и благородного мушкетёра. Когда мальчик увидел себя на большом экране, удивился. Привык видеть в фильмах лишь незнакомых людей, а тут — он сам на экране. Через несколько минут удивление все же сменилось радостью, и Артем громко зааплодировал себе.

Маша Мисевич, 5 лет, сыграла «Нашу куклу»

— Маша самая маленькая в группе, поэтому ей сложнее, чем другим деткам. Сейчас у нее период «отрицания», — говорит режиссер. — Учитывая это, я стараюсь на занятиях отговаривать ее от упражнения: «Маша, не делай эмоцию грусти! Маша, не подходи к зеркалу, мы будем заниматься артикуляцией без тебя!» и т.д. Самое интересное, что это действительно срабатывает и Маша включается в процесс.





— В съемках фильма участвовали все, все, все, — говорит мама Маши. — И продавец в магазине, который по картинке помогал выбрать ткань и именно ту клеточку, которая будет лучше всего смотреться в кадре, и друзья, которые помогли с доставкой нашей замечательной лошадки и я, которая никогда не делала что-то похожее на парик, и папа, и братики-сестрички. Куклу выбирали всей семьёй. Придерживались схожести характера Маши и «Нашей» куклы. Мы ее называем «Наша», это теперь ее имя. Маша-Наша! Сложно описать объективно свою девочку, так чтобы и не приукрасить, но и не упустить что-либо… Для каждой мамы ее ребенок — это самое дорогое, что есть на свете. Маша, Мария, Машуня: добрая, шустрая, характерная. Она имеет свое я, готова стоять на своем до конца. Наша Маша — боец! Боец за жизнь, за место в обществе. И не просто за место, а за место на коне (почему нет?). Пусть это будет для начала маленькая лошадка (лошадка, которая теперь живет у нас), но все еще впереди. А мы будем рядом…

Ваня Мисюкевич, 10 лет, сыграл мима





По словам режиссера Ирины Брель, Ваня один из лучших учеников группы. Дети за ним тянутся, берут пример. На занятиях мальчик старается, и многое получается. Ваня очень добрый, всегда обнимает, жалеет ребят, вежливо здоровается и выполняет все задания очень аккуратно. Вместе с ним в киношколу ходит его сестра, Ксюша. Они дружны, дома вдвоем повторяют упражнения и готовятся к следующему уроку.

— В таком грандиозном проекте мы участвуем впервые, — говорит мама Вани. — Мы испытали только положительные эмоции. Наши дети очень увлеклись подготовкой. Сами выбирали костюмы, активно участвовали в их оформлении. Тяжело давались слова, однако съемка, выход и работа перед камерой, были огромным стимулом. Образ мима Ване понравился, роль он принял с восторгом, по несколько раз в день репетировал и показывал нам движения.

Денис Крылов, 8 лет, сыграл звездочета





Денис внимательный мальчик. Тонко чувствует и многое воспринимает на интуитивном уровне. Легко усваивает информацию с помощью картинок, жестов, знаков. Парень консервативен, не любит перемен. Радуется, когда на него обращают внимание. Руководителю киностудии Ирине стоит только похвалить Дениса, когда он злится, и на его лице тут же появляется улыбка.

В фильме «Куклы» Денис Крылов играл звездочёта.

— Наш Дениска рассудительный, терпеливый, добрый, внимательный и задумчивый мальчик. Мне кажется, этот образ подошел ему идеально, — говорит мама мальчика. — Мы были рады поучаствовать в проекте Ирины Брель. Очень ждали появления сына на экране. Денис обрадовался, когда, наконец, увидел свою куклу, гордился собой.





Режиссер Ирина Брель занимается с детьми с синдромом Дауна бесплатно.

— Этим фильмом мы с ребятами хотим разбудить сердца миллионов людей. Наполнить мир добром. Дети с синдромом Дауна отличаются необычным видением в сфере искусства. Если им уделять время и постоянно развивать, они могут стать хорошими актерами, художниками, музыкантами, дизайнерами, модельерами, танцорами, моделями, — уверена она.

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