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В Бресте выбрали "универсальный" логотип к 1000-летию

21.03.2017 10:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 20 мар — Sputnik. Брестский горисполком подвел итоги конкурса на лучший логотип и слоган города к 1000-летию, сообщается на сайте мэрии.

Конкурс стартовал 17 октября прошлого года. Во время первого этапа поступило 23 работы. Представители конкурсной комиссии, состоящей из художников, преподавателей школ и вузов, архитекторов и других компетентных специалистов, оценивали кандидатов по четырем критериям: оригинальности, лаконичности, выразительности и уникальности.

"Отбор происходил анонимно, жюри видело только эскизы и описательную часть. В итоге представители комиссии приняли единогласное решение при выборе победителя. Им стала брестская художница Анна Редько. Ее логотип "Брест — 1000 лет" представляет собой стилизованный вариант герба, название города и цифру юбилея", — говорится на сайте Брестского горисполкома.

За основу логотипа-победителя взят существующий герб Бреста, который использовался на городских печатях с середины 16 века. Редько считает, что он лучшим образом отражает дух сильного города, стража границы, свидетельствует о храбрости и мужестве защитников родного города. Выбор лука с поднятой вверх стрелой — это дань уважения наших истории и предков, создание новых эмоциональных образов на основе устоявшихся.

По мнению специалистов, логотип победителя — молодежный, легкий, предполагающий большую вариативность исполнения. На данный момент Анна разработала шесть вариантов графической эмблемы, затрагивающие разные сферы городской жизни, среди которых — спорт, культура, патриотическая составляющая и другие.

Организаторы не забыли о победителе интернет-голосования, который набрал наибольшее количество голосов. Им стал детский рисунок, присланный Наталией Ивановой. За популяризацию конкурса в города она получит поощрительный приз.

 
Теги: Брест
 
 
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Конкурс на лучший логотип и слоган города стартовал 17 октября, победителя выбирали брестчане и конкурсная комиссия.

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