Весь апрель специалисты городской ветстанции будут выезжать в различные ЖЭСы города для проведения профилактической иммунизации кошек и собак против бешенства и осмотра их на микроспорию, ведь эти болезни заразные и являются общими для человека и животных, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ветеринары напомнили, что ежегодная вакцинация против бешенства является обязательной для всех кошек и собак. За уклонение от вакцинации или за нарушение сроков ее проведения предусмотрена административная ответственность.

Чтобы не возить в ветеринарную клинику своего домашнего питомца, сделать ему необходимую прививку можно и недалеко от дома — в своем ЖЭСе. Причем владелец питомца выбирает вакцину по своему усмотрению: отечественного производства — бесплатно, импортного — на платной основе.





Для вакцинации необходимо взять с собой одноразовый шприц (2 мл) или оплатить его стоимость на месте.

Кстати, постоянная вакцинация домашних животных проводится в рабочее время в Гродненской городской ветеринарной станции по адресу: улица Карского, 45.