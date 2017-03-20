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Сделать прививку от бешенства домашним питомцам можно будет в гродненских ЖЭСах
21.03.2017 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Весь апрель специалисты городской ветстанции будут выезжать в различные ЖЭСы города для проведения профилактической иммунизации кошек и собак против бешенства и осмотра их на микроспорию, ведь эти болезни заразные и являются общими для человека и животных,
Ветеринары напомнили, что ежегодная вакцинация против бешенства является обязательной для всех кошек и собак. За уклонение от вакцинации или за нарушение сроков ее проведения предусмотрена административная ответственность.
Чтобы не возить в ветеринарную клинику своего домашнего питомца, сделать ему необходимую прививку можно и недалеко от дома — в своем ЖЭСе. Причем владелец питомца выбирает вакцину по своему усмотрению: отечественного производства — бесплатно, импортного — на платной основе.
Для вакцинации необходимо взять с собой одноразовый шприц (2 мл) или оплатить его стоимость на месте.
Кстати, постоянная вакцинация домашних животных проводится в рабочее время в Гродненской городской ветеринарной станции по адресу: улица Карского, 45.
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Весь апрель специалисты городской ветстанции будут выезжать в различные ЖЭСы города для проведения профилактической иммунизации кошек и собак против бешенства и...
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