|
Умер 40-летний председатель Светлогорского райисполкома Виктор Дорошевич
21.03.2017 11:56 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня ночью скоропостижно скончался председатель Светлогорского районного исполнительного комитета Виктор Дорошевич. Соответсвующая информация
По информации районного отдела Следственного комитета, его тело было найдено родными дома рано утром. Причина смерти устанавливается.
Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал заведующим участковой ветеринарной лечебницей Брагинского района. C 2001 по 2003 годы работал ветеринарным врачом Брагинского коопзаготпрома, инженером по технике безопасности Брагинского райпо, главным ветеринарным врачом РСПУП «Птицефабрика «Рассвет» Гомельского района. В 2003 — 2009 годах возглавлял Ветковскую ветеринарную станцию, КУП «Ветковский молочный завод». В 2009 году назначен первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома, в 2013-ом — председателем Чечерского райисполкома. На должность председателя Светлогорского райисполкома был назначен 17 марта 2015 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации районного отдела Следственного комитета, его тело было найдено родными дома рано утром. Причина смерти устанавливается.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии