Сегодня ночью скоропостижно скончался председатель Светлогорского районного исполнительного комитета Виктор Дорошевич. Соответсвующая информация размещена на сайте района.



Виктор Дорошевич. Фото: ranak.by

По информации районного отдела Следственного комитета, его тело было найдено родными дома рано утром. Причина смерти устанавливается.

Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал заведующим участковой ветеринарной лечебницей Брагинского района. C 2001 по 2003 годы работал ветеринарным врачом Брагинского коопзаготпрома, инженером по технике безопасности Брагинского райпо, главным ветеринарным врачом РСПУП «Птицефабрика «Рассвет» Гомельского района. В 2003 — 2009 годах возглавлял Ветковскую ветеринарную станцию, КУП «Ветковский молочный завод». В 2009 году назначен первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома, в 2013-ом — председателем Чечерского райисполкома. На должность председателя Светлогорского райисполкома был назначен 17 марта 2015 года.