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Умер 40-летний председатель Светлогорского райисполкома Виктор Дорошевич

21.03.2017 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня ночью скоропостижно скончался председатель Светлогорского районного исполнительного комитета Виктор Дорошевич. Соответсвующая информация размещена на сайте района.


Виктор Дорошевич. Фото: ranak.by

По информации районного отдела Следственного комитета, его тело было найдено родными дома рано утром. Причина смерти устанавливается.

Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал заведующим участковой ветеринарной лечебницей Брагинского района. C 2001 по 2003 годы работал ветеринарным врачом Брагинского коопзаготпрома, инженером по технике безопасности Брагинского райпо, главным ветеринарным врачом РСПУП «Птицефабрика «Рассвет» Гомельского района. В 2003 — 2009 годах возглавлял Ветковскую ветеринарную станцию, КУП «Ветковский молочный завод». В 2009 году назначен первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома, в 2013-ом — председателем Чечерского райисполкома. На должность председателя Светлогорского райисполкома был назначен 17 марта 2015 года.

 
 
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По информации районного отдела Следственного комитета, его тело было найдено родными дома рано утром. Причина смерти устанавливается.

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