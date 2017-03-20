Оперативная группа МЧС установила, что речные паводковые воды подтопили 140 м участка грунтовой дороги Вышелов — Снядин (уровень воды 8−40 см).





Дорога ведет к паромной переправе через Припять к деревням Снядин (проживают 123 человека), Мордвин (64 человека), Торгошин (3 человека), Белин (15 человек). Переправа работает сезонно — ее запуск планируется 21 марта. К деревням существует объездная дорога Озераны — Моисеевичи.

Жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена. Проезд к паромной переправе возможен только транспортом повышенной проходимости. Работники Петриковского районного отдела МЧС постоянно осуществляют мониторинг паводковой обстановки.