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В Петриковском районе паводок затопил участок автомобильной дороги

21.03.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Оперативная группа МЧС установила, что речные паводковые воды подтопили 140 м участка грунтовой дороги Вышелов — Снядин (уровень воды 8−40 см).


Дорога ведет к паромной переправе через Припять к деревням Снядин (проживают 123 человека), Мордвин (64 человека), Торгошин (3 человека), Белин (15 человек). Переправа работает сезонно — ее запуск планируется 21 марта. К деревням существует объездная дорога Озераны — Моисеевичи.

Жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена. Проезд к паромной переправе возможен только транспортом повышенной проходимости. Работники Петриковского районного отдела МЧС постоянно осуществляют мониторинг паводковой обстановки.

 
 
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Жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена. Проезд к паромной переправе возможен только транспортом повышенной проходимости.

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