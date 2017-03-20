Пограничные службы Беларуси и Украины усилили меры безопасности на участке белорусско-украинской границы после инцидента в пункте пропуска «Александровка», через который попытались прорваться нарушители на Jeep. Об этом сообщают погранведомства.



Фото: Следственный комитет

Как рассказал БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.

«В зоне ответственности Мозырского пограничного отряда проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны. Сотрудниками органов пограничной службы проводятся мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств. Транспортные средства досматриваются, усилены меры по проверкам документов», — рассказал Антон Бычковский. Дополнительные проверки и контрольные мероприятия возможны при пересечении основных направлений госграницы.

Украина также выставила дополнительные пограничные наряды на границе с Беларусью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«На участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Напомним, 20 марта в Беларусь со стороны Украины пытался прорваться автомобиль с неизвестными. Пограничники были вынуждены стрелять. Задержаны два человека, их личности устанавливаются — при них не было документов. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, его ищут. В машине был обнаружен арсенал — первоначально сообщалось о пистолете марки ТТ, двух снаряженных магазинах, а также «предмете, внешне схожим с тротилом и электродетонаторами». Вечером Следственный комитет огласил полный список боеприпасов — пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы, похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.

Украинская сторона заявила, что автомобиль, который якобы пытался прорваться через государственную границу Беларуси неподалеку от белорусского пункта пропуска «Александровка», не пересекал государственную границу Украины.