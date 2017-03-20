﻿ Беларусь и Украина усилили меры безопасности на границе в зоне попытки прорыва. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь и Украина усилили меры безопасности на границе в зоне попытки прорыва

21.03.2017 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пограничные службы Беларуси и Украины усилили меры безопасности на участке белорусско-украинской границы после инцидента в пункте пропуска «Александровка», через который попытались прорваться нарушители на Jeep. Об этом сообщают погранведомства.


Фото: Следственный комитет

Как рассказал БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.

«В зоне ответственности Мозырского пограничного отряда проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны. Сотрудниками органов пограничной службы проводятся мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств. Транспортные средства досматриваются, усилены меры по проверкам документов», — рассказал Антон Бычковский. Дополнительные проверки и контрольные мероприятия возможны при пересечении основных направлений госграницы.

Украина также выставила дополнительные пограничные наряды на границе с Беларусью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«На участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Напомним, 20 марта в Беларусь со стороны Украины пытался прорваться автомобиль с неизвестными. Пограничники были вынуждены стрелять. Задержаны два человека, их личности устанавливаются — при них не было документов. Пограничники не исключают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, его ищут. В машине был обнаружен арсенал — первоначально сообщалось о пистолете марки ТТ, двух снаряженных магазинах, а также «предмете, внешне схожим с тротилом и электродетонаторами». Вечером Следственный комитет огласил полный список боеприпасов — пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы, похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.

Украинская сторона заявила, что автомобиль, который якобы пытался прорваться через государственную границу Беларуси неподалеку от белорусского пункта пропуска «Александровка», не пересекал государственную границу Украины.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На участке границы проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бывшего начальника криминальной милиции Миорского РОВД судят за кражу дизеля из нефтепровода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика