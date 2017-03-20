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Беларусь и Украина усилили меры безопасности на границе в зоне попытки прорыва
21.03.2017 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Пограничные службы Беларуси и Украины усилили меры безопасности на участке белорусско-украинской границы после инцидента в пункте пропуска «Александровка», через который попытались прорваться нарушители на Jeep. Об этом сообщают погранведомства.
Как рассказал
«В зоне ответственности Мозырского пограничного отряда проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны. Сотрудниками органов пограничной службы проводятся мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств. Транспортные средства досматриваются, усилены меры по проверкам документов», — рассказал Антон Бычковский. Дополнительные проверки и контрольные мероприятия возможны при пересечении основных направлений госграницы.
Украина также выставила дополнительные пограничные наряды на границе с Беларусью,
«На участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.
Напомним, 20 марта в Беларусь со стороны Украины
Украинская сторона заявила, что автомобиль, который якобы пытался прорваться через государственную границу Беларуси неподалеку от белорусского пункта пропуска «Александровка»,
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На участке границы проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории...
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