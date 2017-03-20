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Семь крупных региональных ярмарок пройдут весной в Минской области

21.03.2017 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Определены сроки и места проведения семи крупных весенних региональных ярмарок, которые пройдут в Минской области в 2017 году, сообщили БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.


Первая из этих ярмарок состоится в Слуцке 25 марта с участием организаций Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского, Стародорожского, Столбцовского и Узденского районов. В дальнейшем региональные ярмарки пройдут в Несвиже (2 апреля), Жодино и Молодечно (8 апреля), Борисове, Вилейке и Солигорске (22 апреля).

Жители центрального региона смогут приобрести на ярмарках сельскохозяйственную продукцию, продукцию мясопереработки, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена, посадочный материал, cельскохозяйственный инвентарь, изделия мастеров народного творчества и др. Свои товары на региональных ярмарках представят предприятия-производители мясомолочной отрасли, сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, организации потребкооперации, лесохозяйственные учреждения, предприниматели, организации промышленности, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, мастера народных промыслов.

Приобрести продукцию на региональных ярмарках в выходные дни можно будет по более низким ценам, чем в стационарной розничной торговой сети в будние дни. Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II групп будет оказана помощь в доставке плодоовощной продукции на дом. Во время проведения ярмарок запланированы культурно-массовые мероприятия и шоу-программы с привлечением творческих коллективов.

В главном управлении также рассказали, что во всех районах Минской области и городе Жодино с 25 марта по 7 мая по утвержденному графику пройдут весенние районные ярмарки.

 
 
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Приобрести продукцию на региональных ярмарках в выходные дни можно будет по более низким ценам, чем в стационарной розничной торговой сети в будние дни.

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