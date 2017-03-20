﻿ Обещал не менее 100 долларов в час. 27-летний водитель вербовал минчанок для занятия проституцией. 21.by
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Обещал не менее 100 долларов в час. 27-летний водитель вербовал минчанок для занятия проституцией

21.03.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители задержали 27-летнего парня, который входил в доверие и вербовал девушек для занятия проституцией. Теперь ему грозит до 10 лет с конфискацией, пишет ГУВД Мингорисполкома.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что 27-летний водитель одного из частных предприятий Минска знакомился с девушками в социальных сетях и умело входил к ним в доверие. Он предлагал высокооплачиваемую работу, однако все подробности в переписке не сообщал и приглашал девушек на встречу.

Когда девушки соглашались на подобный заработок, он создавал на сайтах интим-знакомств анкеты, сам их заполнял и администрировал, вел переписки с клиентами от имени девушек. Он также сам привозил их к клиентам и отвозил домой. Девушки даже не знали, на каких сайтах размещены их анкеты. Не знали они и точной стоимости своих услуг. Парень же обещал им не менее 100 долларов в час. За решение всех этих организационных вопросов он просил долю в 50%. В своих доводах молодой человек был достаточно убедителен. Девушки, которые поначалу отказывались от оказания интим-услуг, впоследствии соглашались. В некоторых случаях надолго.

Например, 24-летнюю минчанку он завербовал в январе 2016 года и по март 2017-го использовал для занятия проституцией. Всего же доказано пять фактов вербовки девушек.

17 марта молодого человека задержали и арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 171 (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией) УК РБ. Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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