Говорят, весна — пора любви. Вот и мы в последнем выпуске четвертого сезона программы «Психология навынос» будем говорить о ней, а точнее — о том состоянии, когда кажется, что не проживешь без человека ни дня.



Фото: pixabay.com

Подключившись к плееру прямого эфира TUT.BY в среду, 22 марта в 17.00:

существует ли такое явление, как любовная зависимость, или под данным «термином» скрывается нечто совершенно иное;

что такое созависимые отношения и что отличает человека, который в них попал;

можно ли утверждать, что человек чаще впадает в «любовную зависимость» от другого, если с детства был обделен вниманием и теперь отчаянно пытается «наверстать»;

что делать, если партнер захватывает вашу жизнь, стремиться присутствовать в каждом моменте бытия и гиперопекает, мотивируя все это «любовью» и самыми лучшими побуждениями;

почему из некоторых отношений не уходят, даже когда в них унижают, оскорбляют и бьют;

работают ли любовные привороты;

как реагировать, если на предложение расстаться партнер вдруг заявляет: «Если ты уйдешь, я покончу с собой»?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

До встречи в прямом эфире!

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