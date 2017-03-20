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Анонс "Психологии навынос": Помогите, я в любовной зависимости!

21.03.2017 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Говорят, весна — пора любви. Вот и мы в последнем выпуске четвертого сезона программы «Психология навынос» будем говорить о ней, а точнее — о том состоянии, когда кажется, что не проживешь без человека ни дня.


Фото: pixabay.com

Подключившись к плееру прямого эфира TUT.BY в среду, 22 марта в 17.00:

  • существует ли такое явление, как любовная зависимость, или под данным «термином» скрывается нечто совершенно иное;
  • что такое созависимые отношения и что отличает человека, который в них попал;
  • можно ли утверждать, что человек чаще впадает в «любовную зависимость» от другого, если с детства был обделен вниманием и теперь отчаянно пытается «наверстать»;
  • что делать, если партнер захватывает вашу жизнь, стремиться присутствовать в каждом моменте бытия и гиперопекает, мотивируя все это «любовью» и самыми лучшими побуждениями;
  • почему из некоторых отношений не уходят, даже когда в них унижают, оскорбляют и бьют;
  • работают ли любовные привороты;
  • как реагировать, если на предложение расстаться партнер вдруг заявляет: «Если ты уйдешь, я покончу с собой»?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Психология навынос» с психологом Павлом Зыгмантовичем и журналистом Ольгой Какшинской.

До встречи в прямом эфире!

Связь с автором: Facebook, «ВКонтакте», YouTube.

 

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В последнем выпуске четвертого сезона программы "Психология навынос" будем говорить о том состоянии, когда кажется, что не проживешь без человека ни дня.

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