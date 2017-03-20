В Могилеве объявили о старте первого фестиваля любительских короткометражных фильмов «Словы». Каждый может принять участие в конкурсе и выиграть экшн-камеру.





«Словы» — это, прежде всего, творческий конкурс. Наличие профессиональной аппаратуры для создания фильмов не требуется. Ролики, снятые на телефон и профессиональную камеру, будут участвовать в конкурсе на равных. Главное — интересная идея, отмечают организаторы.

С другой стороны, «Словы» можно расценивать как игру, квест. Организаторы предлагают матрицу из слов, выбрав из которых случайно или осознанно «нужные», можно получить своего рода подсказку — каркас сюжета будущего фильма. Дальше его можно развить и экранизировать.

— Возможность снимать — хотя бы на телефон — сейчас есть почти у каждого. И если разные по возрасту, интересам, социальному статусу люди расскажут свои истории — реальные или выдуманные, поделятся мыслями и идеями которые волнуют — мы получим уникальный альманах фильмов о городе и его людях, снятых самими же горожанами, — говорит руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

Авторы имеют полную свободу в выборе жанра, языка, техники и т.д. Единственное ограничение — хронометраж не должен превышать 5 минут.

Для участия в конкурсе нужно: создать короткое (до 5 минут) видео, загрузить его на Youtube, а затем прислать ссылку и короткую информацию о фильм и о себе на адрес cgimogilev@gmail.com. Заявки на конкурс принимаются до 10 июня.

Итоги будут подведены в июле. Тогда же состоится торжественная церемония награждения победителей.

Узнать другие подробности о проекте и следить за его ходом можно на сайте проекта . Там же планируется публикация анонсов предстоящих мотивирующих и обучающих мастер-классов от профессионалов, видеоотчеты о них, а также интересные короткометражки со всего мира для вдохновения.

По любым творческим или техническим вопросам можно писать на электронную почту организаторов.

Фестиваль проводит Центр городских инициатив при поддержке общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамi».