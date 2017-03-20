МИНСК, 21 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего водителя одного из частных предприятий Минска, который вербовал девушек для занятия проституцией, возбуждено уголовное дело сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

По информации правоохранителей, установлено, что с января 2016 по март 2017 годов фигурант дела был сутенером у 24-летней минчанки, также доказаны еще четыре подобных факта.

"Молодой человек знакомился с девушками в социальных сетях и умело входил к ним в доверие", — рассказал вриод заместителя начальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома Александр Грачев.

Он отметил, что мужчина предлагал девушкам высокооплачиваемую работу, однако все подробности обещал рассказать при личной встрече. Как отметили в ГУВД, молодой человек приводит довольно убедительные доводы и те девушки, который сразу отказывались от его предложения, позже соглашались. Те, кто соглашался на его условия, получали личную анкету на сайтах интим-знакомств и обещал платить не менее 100 долларов в час.

При этом фигурант дела сам общался в соцсетях с клиентами от имени девушек, отвозил своих "подопечных" на "работу" и привозил их домой.

Санкция статьи 171 Уголовного кодекса Беларуси (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией), по которой возбуждено дело в отношении минчанина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.