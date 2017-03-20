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Лукашенко: страна у нас тихая и власть не худшая

21.03.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что белорусские власти, и он в том числе, совершают ошибки при управлении страной, но в целом в руководстве государства работают не худшие люди.

Лукашенко: страна у нас тихая и власть не худшая
© Фото: пресс-служба президента
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Глава государства во вторник посещает в Могилеве предприятие "Кроноспан ОСБ", где высказался о работе инвесторов в республике и их поддержке со стороны властей.

"Я не знаю, что еще сделать, чтобы лишний раз доказать, что здесь для вкладывания инвестиций созданы благоприятные условия. У нас стабильное общество, у нас тихая, спокойная страна. У нас власть — где-то она ошибается, где-то допускает ошибки; и я могу совершать ошибки, я же тоже человек, — согласитесь, не худшая", — цитирует БелТА слова Лукашенко.

При этом президент заявил, что руководство Беларуси не допустило разворовывания страны, обвала в экономике. Лукашенко также подчеркнул, что стабильность и безопасность в стране вытекают из работы властей.

Глава государства в очередной раз заявил, что, если предприятие с иностранными инвестициями работает честно, ему будет оказываться поддержка по каким-либо направлениям.

"И я, и члены правительства, и министры вникают в ситуацию и делают навстречу соответствующие движения", — констатировал он.

По словам президента, в целом в Беларуси для привлечения инвесторов созданы благоприятные условия.

 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Белорусский лидер заверил инвесторов, что если они работают честно, власть поддержит предприятия по любым направлениям.

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