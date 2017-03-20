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Министр о родах дома: Мы должны услышать родителей, но это не то здравоохранение, к которому мы идем
21.03.2017 13:26 — Новости Общества | Tut.by
Комментируя недавний
Министр отметил: действительно, в других странах существует такое явление, как роды на дому. Но при этом семья информирует учреждение здравоохранение, роды принимает акушерка, у которой есть на это лицензия. В данном случае такого не было сделано.
Напомним, в результате домашних родов, которые произошли в квартире в Витебске, умерла новорожденная девочка. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении матери ребенка. При этом белорусское законодательство никак
На вопрос о том, будет ли в Беларуси рассматриваться вопрос о том, чтобы женщинам разрешили рожать дома при помощи акушерок, Валерий Малашко ответил:.
— Мы должны двигаться по пути оказания медпомощи в учреждениях здравоохранения, и наверное, не везде мы сможем создать условия, чтобы роды на дому были безопасными или чтобы был механизм страховки, который, если что-то пойдет не так, мог бы исправить ситуацию. Конечно, мы обязаны обсудить эту ситуацию и обязаны услышать родителей, но пока не выработана система достоверной страховки, наверное, сложно двигаться дальше в этом направлении. Уровень шарлатанства, перегрызания пуповины — это не совсем XXI век, и не совсем то здравоохранение, к которому мы идем, и не совсем то, что развивается в других странах.
Министр подчеркнул: в витебском случае будут разбираться следователи и суд, однако он как врач считает роды на дому без информирования медработников и системы здравоохранения «преступными по отношению к ребенку».
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Министр о родах дома: Мы должны услышать родителей, но это не то здравоохранение, к которому мы идем
Комментируя недавний случай в Витебске, когда рожденной не в больнице девочки не смогли вовремя оказать медпомощь, министр здравоохранения Валерий Малашко назвал...
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