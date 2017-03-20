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Министр о родах дома: Мы должны услышать родителей, но это не то здравоохранение, к которому мы идем

21.03.2017 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Комментируя недавний случай в Витебске, когда рожденной не в больнице девочки не смогли вовремя оказать медпомощь, министр здравоохранения Валерий Малашко назвал роды на дому без информирования медработников «преступными по отношению к ребенку».

Министр отметил: действительно, в других странах существует такое явление, как роды на дому. Но при этом семья информирует учреждение здравоохранение, роды принимает акушерка, у которой есть на это лицензия. В данном случае такого не было сделано.

Напомним, в результате домашних родов, которые произошли в квартире в Витебске, умерла новорожденная девочка. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении матери ребенка. При этом белорусское законодательство никак не регулирует вопрос родов. Никто не может запретить женщине рожать дома и заставить ее ехать в медучреждение. Но если будущая мать решится на домашние роды, она не вправе ожидать получения помощи профессионального медика. В соответствии с белорусским законодательством это незаконное врачевание.

На вопрос о том, будет ли в Беларуси рассматриваться вопрос о том, чтобы женщинам разрешили рожать дома при помощи акушерок, Валерий Малашко ответил:.

— Мы должны двигаться по пути оказания медпомощи в учреждениях здравоохранения, и наверное, не везде мы сможем создать условия, чтобы роды на дому были безопасными или чтобы был механизм страховки, который, если что-то пойдет не так, мог бы исправить ситуацию. Конечно, мы обязаны обсудить эту ситуацию и обязаны услышать родителей, но пока не выработана система достоверной страховки, наверное, сложно двигаться дальше в этом направлении. Уровень шарлатанства, перегрызания пуповины — это не совсем XXI век, и не совсем то здравоохранение, к которому мы идем, и не совсем то, что развивается в других странах.

Министр подчеркнул: в витебском случае будут разбираться следователи и суд, однако он как врач считает роды на дому без информирования медработников и системы здравоохранения «преступными по отношению к ребенку».

 
Теги: Витебск
 
 
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Комментируя недавний случай в Витебске, когда рожденной не в больнице девочки не смогли вовремя оказать медпомощь, министр здравоохранения Валерий Малашко назвал...

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