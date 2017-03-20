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Лукашенко: Боевики готовили провокацию в Беларуси

21.03.2017 13:29 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси задержали около 20 боевиков с оружием. Они готовили провокацию, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», - заявил Лукашенко на встрече с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан» в Могилеве.

По его словам, эти люди относятся к так называемой «пятой колонне», которая уже долгое время тренируется с оружием и поджидает нужный момент.

«Кстати, один из лагерей (боевиков – «МИР 24») был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря – в Украине. По-моему, в Литве или в Польше. <…> Деньги шли через Польшу и Литву к нам», - рассказал президент.

Также Лукашенко пообещал в скором времени представить более широкую информацию о задержании. Он отметил, что информацию о готовящейся провокации правоохранители получили от гражданки Беларуси, которая живет за границей, но пришла в посольство республики и предупредила о боевиках.

Президент отметил, что правоохранители продолжат расследовать это дело и выяснят, кто финансирует подобных провокаторов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Президент республики Лукашенко заявил, что их «пара десятков», и все они были задержаны.

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