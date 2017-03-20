БРЕСТ, 21 мар — Sputnik. Ко Дню Победы в равелине №2 Кобринского укрепления Брестской крепости разместится палаточный лагерь для участников акции "Бессмертный полк", сообщил Sputnik второй секретарь городского комитета ОО "БРСМ" Петр Пицко.



© Sputnik/ Дмитрий Босак Бессмертный полк и митинг: как отмечали праздник Победы в Бресте

Положение о проведении международного патриотического форума "Бессмертный полк" в Брестской крепости уже одобрено Брестским горисполкомом. Лагерь будет работать два дня 8 и 9 мая.

"Это проводится впервые, такого не делал еще никто на постсоветском пространстве. Прогнозировать, насколько идея будет востребована, мы не можем. На первое построение "Бессмертного полка" мы собрали 70 человек, в прошлом году нас было уже около 5 тысяч — а это уже дивизия. Мы рассчитываем создать теплую душевную братскую обстановку единомышленников, которые с фронтовыми песнями у костра будут рассказывать о своих родственниках и, вспоминая о тех страшных годах, встречать самый светлый праздник для нашего народа", — рассказал координатор проекта.

Лагерь будет находиться на территории кемпинга в равелине №2 Брестской крепости. Он может разместить до 800 человек. На территорию уже проведено электричество, будут организованы места для умывания, туалет, курилка и подача питьевой воды.

"Это та территория, где в 65-м году состоялся I Всесоюзный слет победителей похода молодежи по местам боевой славы советского народа. Тут собирались люди со всего СССР. Начальником лагеря был маршал Конев. Такой уровень был на этой земле — не хватало всем места. Поэтому проект имеет практически неограниченные перспективы", — считает Пицко.

Несколько художественных коллективов уже подали заявки для выступления перед собравшимися. Один из них выразил желание провести в лагере ночь.

Организаторы призывают неравнодушных присоединиться к акции .