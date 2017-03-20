﻿ В Брестской крепости появится палаточный лагерь "Бессмертного полка". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Брестской крепости появится палаточный лагерь "Бессмертного полка"

21.03.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

БРЕСТ, 21 мар — Sputnik. Ко Дню Победы в равелине №2 Кобринского укрепления Брестской крепости разместится палаточный лагерь для участников акции "Бессмертный полк", сообщил Sputnik второй секретарь городского комитета ОО "БРСМ" Петр Пицко.

В Брестской крепости появится палаточный лагерь "Бессмертного полка"
© Sputnik/ Дмитрий Босак
Бессмертный полк и митинг: как отмечали праздник Победы в Бресте

Положение о проведении международного патриотического форума "Бессмертный полк" в Брестской крепости уже одобрено Брестским горисполкомом. Лагерь будет работать два дня 8 и 9 мая.

"Это проводится впервые, такого не делал еще никто на постсоветском пространстве. Прогнозировать, насколько идея будет востребована, мы не можем. На первое построение "Бессмертного полка" мы собрали 70 человек, в прошлом году нас было уже около 5 тысяч — а это уже дивизия. Мы рассчитываем создать теплую душевную братскую обстановку единомышленников, которые с  фронтовыми песнями у костра будут рассказывать о своих родственниках и, вспоминая о тех страшных годах, встречать самый светлый праздник для нашего народа", — рассказал координатор проекта.

Лагерь будет находиться на территории кемпинга в равелине №2 Брестской крепости. Он может разместить до 800 человек. На территорию уже проведено электричество, будут организованы места для умывания, туалет, курилка и подача питьевой воды.

"Это та территория, где в 65-м году состоялся I Всесоюзный слет победителей похода молодежи по местам боевой славы советского народа. Тут собирались люди со всего СССР. Начальником лагеря был маршал Конев. Такой уровень был на этой земле — не хватало всем места. Поэтому проект имеет практически неограниченные перспективы", — считает Пицко.

Несколько художественных коллективов уже подали заявки для выступления перед собравшимися. Один из них выразил желание провести в лагере ночь.

Организаторы призывают неравнодушных присоединиться к акции.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы рассчитывают создать в кемпинге душевную братскую атмосферу единомышленников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: Боевики готовили провокацию в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика