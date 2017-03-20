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Замминистра: частные дома и сараи в Беларуси строить будет проще

21.03.2017 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар – Sputnik. Процедуру возведения индивидуального жилья в Беларуси планируется упростить, заявил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

Замминистра: частные дома и сараи в Беларуси строить будет проще
© Sputnik Павел Лисицын
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Замминистра на проходящей в Минске выставке "Стройэкспо" прокомментировал предложения, которые уже были направлены в Администрацию президента специальной рабочей группой, занимавшейся совершенствованием контрольно-надзорной работы в данной сфере.

"Мы предложили упростить процедуру по строительству физическими лицами индивидуального жилья", – сказал Семенкевич. 

По его словам, по всем вопросам будет принимать решение главный архитектор района – по размещению строительных объектов, санитарной и пожарной безопасности, а также другим. Предполагается, что люди будут возводить дома по градостроительным паспортам. 

"Человек не должен знать все требования жилищного кодекса, строительных стандартов. У него будет градостроительный паспорт, в котором будут четко прописаны все его права и обязанности", – цитирует БелТА слова чиновника. 

Документ, по словам Семенкевича, будет вручаться в исполнительном комитете на аукционе либо при предоставлении гражданину земельного участка. 

Замминистра уточнил, что данные нововведения позволят избежать большого количества ненужных процедур. Семенкевич также привел пример, что сейчас граждане, чтобы получить разрешения на строительство сарая или навеса, должны обращаться в исполкомы.

 
Теги: Минск
 
 
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Чиновник полагает, что неправильно, когда люди должны обращаться в исполком за разрешением на строительство навеса.

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