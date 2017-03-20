Представители так называемой пятой колонны предпринимают попытки взорвать обстановку в Беларуси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 марта в Могилеве, сообщает пресс-служба главы государства.

«Такие люди есть, которым надо взорвать обстановку в стране. Я их называю пятой колонной. Никакая это не оппозиция», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что тема безопасности и обороны находится исключительно в рамках президентских полномочий. «Я уделяю этому очень серьезное внимание», — сказал он.

В этой связи Александр Лукашенко напомнил о ряде серьезных инцидентов, произошедших на государственной границе за последнее время. «Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий», — сказал глава государства (официально сообщалось только о попытке прорыва через пункт пропуска на украино-белорусской границе — прим. TUT.BY).

«Настораживает то, что как только у нас зашевелилась пятая колонна… Они и сами зовут, и желающие появились устроить нам тут заварушку, — отметил Лукашенко. — Вы должны понимать, что в мире таких людей не сотни тысяч, но тысячи есть, — специалистов, которые совершают провокации. Они, конечно же, управляются спецслужбами определенных государств».

Александр Лукашенко привел пример Украины: «Эти провокаторы обычно востребованы там, где горячие точки. Это они стреляли, заводили толпу. Начинается паника, давка, люди друг на друга обозляются и, как снежный ком, начинается это возмущение. Тогда человеку подсовывают оружие, начиная от ножа и заканчивая стрелковым. И обычный человек, который якобы пришел потребовать свое, становится боевиком. Это целая технология цветных революций».

Президент выразил мнение, что кто-то предположил, что Беларусь созрела для цветной революции. «Вышли в Могилеве 200 человек на площадь на работу проситься. Когда им предложили работу, они все разбежались. То есть, им работа была не нужна. Организовали людей вместе с пятой колонной, и пошла эта волна по крупным городам», — заявил президент.

«Там увидели, что есть спрос на провокаторов. Сейчас следствие разберется. Возбуждено уголовное дело. Они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси, — сказал президент. — Я посмотрел этот сюжет — там не все показали. Меня насторожило, что обнаружен автомат без номера (в сообщении Следственного комитета и эфире телеканала „Беларусь-1“ об автомоате не упоминалось — прим. TUT.BY)».

По словам главы государства, это свидетельствует о том, что данное оружие было произведено подпольно и при использовании было бы практически невозможно установить его происхождение. «То есть, это бандитское оружие. Это меня больше всего настораживает», — сказал президент.