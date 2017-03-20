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Министр здравоохранения рассказал, при каких условиях вырастут зарплаты врачей

21.03.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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На открытии форума «Здравоохранение Беларуси — 2017» министр Валерий Малашко рассказал о том, как могут вырасти зарплаты врачей.


Министр здравоохранения Валерий Малашко.

С 21 по 24 марта в Минске проходит 24-й форум новейших достижений в области медицины «Здравоохранение Беларуси — 2017» и самая крупная медицинская выставка в стране. На открытии форума побывал новый министр здравоохранения.


У министра поинтересовались, как будут расти зарплаты врачей, в том числе молодых специалистов. Валерий Малашко напомнил: министерство здравоохранения не может формировать заработную плату в отрыве от зарплаты бюджетный сферы.

— Сегодня уровень оплаты часа медицинского работника гораздо ниже, чем во многом в социальной сфере. Не то что в промышленности, — сказал министр. — В рамках поручения президента и правительства мы рассматриваем внутренние резервы. Надеемся, правительство тоже окажет свое влияние на повышение тарифной ставки.



Министр отметил: одна из возможностей повысить зарплату со стороны министерства — оптимизация медучреждений.

— У нас есть возможность направлять те ресурсы, которые будут сэкономлены, на зарплату, — сказал Валерий Малашко.

Среди возможностей зарабатывать министр назвал и внебюджетную деятельность. Он подчеркнул, что это должны быть не только конкретные услуги конкретным людям, но и системные договоры. Здесь в пример Валерий Малашко привел развитие фармацевтики, трансплантологию.


— Это и экспорт медуслуг, который мы развиваем серьезными темпами. Мы много вкладывали в республиканские центры — и миллионы долларов сегодня зарабатываются в трансплантологии, в РНПЦ кардиологии и так далее. Конечно, эти ресурсы больше направлены на развитие технологической базы, чем на зарплаты сотрудников центров. Но эту разницу нужно минимизировать. (…) Ресурсы мы должны искать и зарабатывать, в том числе вместе с правительством.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске открылся форум "Здравоохранение Беларуси - 2017"

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