МИНСК, 21 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками могилевского предприятия "Кроноспан" поделился с ними своей мечтой об изобретении в стране уникального источника энергии.

Он отметил, что это, как и изобретение лекарства от рака, могло бы стать прорывом для белорусской науки.

"Я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа", – сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА .

Президент обратил внимание, что в стране давно ведутся научные исследования по разработке новых лекарств от рака. Белорусские медики уже проделали немало работы, научились диагностировать заболевание в ранней стадии и проводить уникальные операции.

"Я бы очень хотел, чтобы наша наука совершила прорыв в лечении людей, и самое главное, чтобы мы наконец-то побороли эту страшную чуму, страшную болезнь, с которой мы не можем справиться. Если бы здесь был прорыв, и мы научились лечить раковые опухоли, как обычную болезнь, это было бы счастье", – поделился президент.

Он отметил также, что белорусские ученые периодически создают важные разработки, однако на предприятиях их внедрять отказываются. По мнению главы государства, так быть не должно – все изобретения, которые могут усовершенствовать и упростить процесс производства, необходимо обязательно использовать.