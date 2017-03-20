МИНСК, 21 мар – Sputnik. Попытки нелегального ввоза на территорию Беларуси оружия и боеприпасов не единичны, заявил во время общения с представителями трудового коллектива компании "Кроноспан" в Могилеве президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik/ Виктор Толочко ГПК проводит розыск на участке, где Jeep протаранил границу

"Там (за рубежом – Sputnik) увидели, что есть спрос на провокаторов. Сейчас следствие разберется. Возбуждено уголовное дело. Они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси. Я посмотрел этот сюжет – там не все показали. Меня насторожило, что обнаружен автомат без номера", – цитирует слова президента БелТА.

По словам Лукашенко, речь идет об оружии, которое было произведено подпольно. "Это бандитское оружие. Это меня больше всего настораживает", – подчеркнул он.

При этом Лукашенко отметил, что в последнее время попытки нелегального перемещения опасных грузов через границу участились.

"Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий", – сказал глава государства.

Накануне ГПК сообщил о попытке прорыва через белорусско-украинскую границу автомобиля Jeep, в котором впоследствии были найдены пистолет ТТ и два магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство .