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Лукашенко рассказал о бандитском оружии, которое завозится в Беларусь

21.03.2017 14:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар – Sputnik. Попытки нелегального ввоза на территорию Беларуси оружия и боеприпасов не единичны, заявил во время общения с представителями трудового коллектива компании "Кроноспан" в Могилеве президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал о бандитском оружии, которое завозится в Беларусь
© Sputnik/ Виктор Толочко
ГПК проводит розыск на участке, где Jeep протаранил границу

"Там (за рубежом – Sputnik) увидели, что есть спрос на провокаторов. Сейчас следствие разберется. Возбуждено уголовное дело. Они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси. Я посмотрел этот сюжет – там не все показали. Меня насторожило, что обнаружен автомат без номера", – цитирует слова президента БелТА. 

По словам Лукашенко, речь идет об оружии, которое было произведено подпольно. "Это бандитское оружие. Это меня больше всего настораживает", – подчеркнул он. 

При этом Лукашенко отметил, что в последнее время попытки нелегального перемещения опасных грузов через границу участились.  

"Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий", – сказал глава государства.

Накануне ГПК сообщил о попытке прорыва через белорусско-украинскую границу автомобиля Jeep, в котором впоследствии были найдены пистолет ТТ и два магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Президент признался, что за годы своего правления не помнит такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий на государственной границе.

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Лукашенко: Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий
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