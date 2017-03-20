Изобретение лекарства от рака и уникального источника энергии стало бы прорывом для белорусской науки, заявил Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», передает БЕЛТА .



Фото: president.gov.by

— Я бы очень хотел, чтобы наша наука совершила прорыв в лечении людей, и самое главное, чтобы мы наконец-то побороли эту страшную чуму, страшную болезнь, с которой мы не можем справиться. Если бы здесь был прорыв, и мы научились лечить раковые опухоли, как обычную болезнь, это было бы счастье, — считает Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в стране давно ведутся научные исследования в этом направлении. Белорусские медики уже проделали немало работы, научились диагностировать заболевание в ранней стадии и проводить уникальные операции.

— Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа, — добавил глава государства.

Президент обратил внимание, что белорусские ученые периодически создают важные разработки, однако на предприятиях их внедрять отказываются. По мнению главы государства, так быть не должно — все изобретения, которые могут усовершенствовать и упростить процесс производства, необходимо обязательно использовать.