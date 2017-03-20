|
СК сообщил предварительную причину смерти мэра Светлогорска
21.03.2017 14:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Следователи начали проверку по факту смерти председателя Светлогорского райисполкома Виктора Дорошевича, сообщили во вторник в СК.
Сегодня утром руководитель был обнаружен без признаков жизни по месту жительства членами семьи.
"Проверку проводит Светлогорский районный отдел СК", — сообщили в Sputnik во вторник в управлении СК по Гомельской области.
"Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт", — сказали в УСК.
Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района в Гомельской области. На должность председателя Светлогорского райисполкома Дорошевич был назначен 17 марта 2015 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначена судебно-медицинская экспертиза, тело руководителя обнаружили сегодня утром члены его семьи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии