МИНСК, 21 мар — Sputnik. Следователи начали проверку по факту смерти председателя Светлогорского райисполкома Виктора Дорошевича, сообщили во вторник в СК.

Сегодня утром руководитель был обнаружен без признаков жизни по месту жительства членами семьи.

"Проверку проводит Светлогорский районный отдел СК", — сообщили в Sputnik во вторник в управлении СК по Гомельской области.

"Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт", — сказали в УСК.

Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района в Гомельской области. На должность председателя Светлогорского райисполкома Дорошевич был назначен 17 марта 2015 года.