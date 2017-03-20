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СК сообщил предварительную причину смерти мэра Светлогорска

21.03.2017 14:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар — Sputnik. Следователи начали проверку по факту смерти председателя Светлогорского райисполкома Виктора Дорошевича, сообщили во вторник в СК.

СК сообщил предварительную причину смерти мэра Светлогорска
© Sputnik/
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Сегодня утром руководитель был обнаружен без признаков жизни по месту жительства членами семьи.

"Проверку проводит Светлогорский районный отдел СК", — сообщили в Sputnik во вторник в управлении СК по Гомельской области.

"Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт", — сказали в УСК.

Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района в Гомельской области. На должность председателя Светлогорского райисполкома Дорошевич был назначен 17 марта 2015 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Назначена судебно-медицинская экспертиза, тело руководителя обнаружили сегодня утром члены его семьи.

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