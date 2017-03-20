Реконструированную набережную Свислочи возле Троицкого планируют открыть ко Дню Победы. На сегодня объект стоимостью около 2 миллионов долларов готов на примерно 70%. Агентство « Минск-Новости » посмотрело на ход строительства и узнало, на какие именно работы потрачены бюджетные деньги.



Фото с сайта minsknews.by

Как сегодня выглядит набережная

Реконструкция набережной ведется от моста к острову Слез до моста по улице Богдановича. Возле острова Мужества и Скорби обустраивают несколько пандусов-съездов. Далее на участке, расположенном параллельно улице Старовиленской, работает экскаватор и специальная бурильная установка. Как объясняют рабочие, здесь предстоит сделать «прокол» для прокладки сетей канализации.



Фото с сайта minsknews.by

Неподалеку видны конструкции общественного туалета. Он вписан в откос, потому особо не обращает на себя внимание. Там в ближайшее время планируется начать отделочные работы: облицовку стен и полов плиткой, устройство подвесного потолка.



Фото с сайта minsknews.by

Двигаемся дальше вдоль реки, которая поворачивает в сторону улицы Богдановича. Здесь откос набережной уже укреплен, строители приступили к заливке бетонного основания под укладку тротуарной плитки. Несколько мужчин выравнивают верхний слой бетонной смеси.



Фото с сайта minsknews.by

А там, где покрытие уже набрало прочность, рабочий заливает битумную смесь в специальные канавки — делает так называемые термошвы, которые не дадут бетону потрескаться при перепадах температур. Параллельно делают и систему сбора дождевой воды.



Фото с сайта minsknews.by

В этой части также начата вертикальная планировка территории — формируется откос между пешеходной зоной и Троицким предместьем. Потом здесь высадят газон.

«Сейчас параллельно идут несколько процессов: устройство накрывочного бетонного блока, закрепляющего откосную набережную; подготовка бетонного основания под укладку плитки в пешеходной зоне; завершаются работы по возведению подпорных стен и декоративных бортов. Идет обустройство трех из четырех пандусов и одной лестницы. На 1 марта выполнено 73% всех работ на объекте, однако еще большой объем предстоит сделать», — рассказывает ведущий инженер отдела технадзора УП «Гордорстрой» Александр Короза.

Какие работы включает в себя реконструкция

Кроме того, строители рассказали, на что конкретно были потрачены бюджетные деньги. Как оказалось, процесс обновления набережной очень трудоемкий. Чтобы укрепить берега, строителям предстояло сначала забурить 162 сваи, на них уложить балки, поверх сделать монолитную конструкцию. Пешеходная зона представляет собой несколько слоев. В основе — щебеночно-гравийная смесь, затем идет бетонное основание приличной толщины, которое сможет выдерживать даже движение специальной уборочной техники. Далее песчано-цементный слой. Толщина всех слоев — 33 сантиметра. Сверху на него укладывают плитку.



Фото с сайта minsknews.by

В перечень работ на реконструируемом участке включена и перекладка практически всех инженерных сетей, которые уже требовали замены: ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, электрокабеля и прочего. Но и это еще не все.

При разработке проекта было решено построить в этой зоне общественный туалет, в нескольких местах сделать лестницы от реки к Троицкому предместью, пандусы для маломобильных групп населения, а также видовые площадки с обустройством мест отдыха. А завершить обновление этой территории установкой новых светильников, скамеек и других малых форм, красивым озеленением. Только кустарников должны высадить более 600 штук, а еще набережную украсят цветники и газон.



Фото с сайта minsknews.by

Генподрядчик строительства — ОАО «Минскводстрой». На строительстве ежедневно трудятся около 60 человек. В основном они работают в продленном режиме.