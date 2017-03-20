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Лукашенко: Боевики готовили провокацию в Беларуси
21.03.2017 13:29 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси задержали около 20 боевиков с оружием. Они готовили провокацию, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает
«Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», - заявил
По его словам, эти люди относятся к так называемой «пятой колонне», которая уже долгое время тренируется с оружием и поджидает нужный момент».
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