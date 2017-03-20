В Беларуси задержали около 20 боевиков с оружием. Они готовили провокацию, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА .

«Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», - заявил Лукашенко на встрече с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан» в Могилеве.

По его словам, эти люди относятся к так называемой «пятой колонне», которая уже долгое время тренируется с оружием и поджидает нужный момент».